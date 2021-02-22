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الزمالك يُخطر بموعد وملعب مباراة الترجي بدوري أبطال أفريقيا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

تلقى نادي الزمالك اخطاراً رسمياً، من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بشأن موعد وملعب مباراة الفريق أمام الترجي التونسي بدوري الأبطال.

ومن المقرر أن يلعب الزمالك والترجي ضمن الجولة الثالثة لمرحلة المجموعات.

ووفقاً لما أعلنه نادي الزمالك، فإنه من المقرر أن تقام المباراة يوم 6 مارس المقبل، بملعب استاد رادس، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

يُذكر، أن الزمالك يتواجد في السنغال لملاقاة توينجت في الجولة الثانية، بعدما تعادل في الجولة الأولى 0-0 أمام مولودية الجزائر بملعب استاد القاهرة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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