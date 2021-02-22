الأهلي يعلن سلبية مسحة لاعبيه قبل مواجهة سيمبا بالأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ريهام حمدي ورمضان حسن:

يواصل الفريق الأول بالنادي الأهلي، استعداداته لمواجهة سيمبا التنزاني في تمام الثالثة عصر غد الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري ابطال أفريقيا.

ويخوض الفريق الأحمر مرانه الرئيسي اليوم على استاد "مكابا" في دار السلام بتنزانيا، بعدما تأكدت سلبية مسحة جميع اللاعبين قبل مباراة الغد.

وأكد محمد الدماطي، عضو مجلس إدارة النادي ورئيس بعثة الأهلي في تنزانيا، أنه تلقى إخطارا رسميا من اللجنة الطبية بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم، والجهة المحلية المشرفة على إجراء المسحة، يفيد بسلبية المسحة الطبية للاعبين والجهاز الفني والإداري وجميع أعضاء البعثة في تنزانيا.

من ناحية أخرى، عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق محاضرة فنية بالفيديو للاعبين، حرص خلالها على استعراض وشرح نقاط القوة والضعف في الفريق المنافس أمام اللاعبين قبل مواجهة الغد.

وتحدث موسيماني خلال المحاضرة عن بعض الجوانب التكتيكية والفنية الخاصة بمران الفريق الرئيسي اليوم.

جدير بالذكر ان الأهلي يتصدر جدول المجموعة الأولى بفارق الأهداف عن سيمبا، يليه فيتا كلوب الكونغولي ثم المريخ السوداني.