"كاف" يعلن موعد ومكان مباراتي "الأزمة" بدوري أبطال أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بشكل نهائي ورسمي، موعد وملاعب مباراتي، الوداد المغربي أمام كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، وشباب بلوزداد الجزائري وصنداونز الجنوب أفريقي.

وكشف "كاف" عن قرارات اللجنة المنظمة لبطولات الأندية بشأن المباراتين، بعدما تم تأجيلهما لأسباب تتعلق بقرار المغرب والجزائر، عدم استضافة أندية جنوب أفريقيا.

وأشار "كاف" في بيان نشره عبر موقعه، أن مباراة الوداد وكايزر تشيفز سوف تقام يوم 28 فبراير الجاري، في بوركينا فاسو، بعد موافقة الاتحاد البوركينابي بشكل رسمي على استضافة اللقاء.

وستقام المباراة المؤجلة من الجولة الأولى للمجموعة الثالثة في الساعة السادسة مساءً.

وكانت المباراة قد تم تأجيلها منذ يوم 13 فبراير الجاري، وذلك لعدم سماح السلطات المغربية بدخول الفريق الجنوب أفريقي ضمن الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وقرر "كاف" إقامة مباراة شباب بلوزداد وصنداونز يوم 28 فبراير، في تنزانيا، بعد موافقة الاتحاد التنزاني بشكل رسمي على استضافة المباراة.

وستقام المباراة المؤجلة من الجولة الثانية للمجموعة الثانية في الساعة الثالثة مساءً.

وكان اتحاد الكرة الجزائري طلب من كاف تأجيل المواجهة التي كانت مقررة الثلاثاء 23 فبراير في العاصمة الجزائرية بتوصية من اللجنة العلمية لرصد ومتابعة فيروس كورونا خوفا من تفشي السلالة المتحورة لفيروس كورونا التي ظهرت بجنوب أفريقيا في البلاد.

واقترح شباب بلوزداد في البداية لعب المباراة في السودان قبل أن يحصل على موافقة الاتحاد التنزاني باستضافة مواجهته أمام صن داونز الذي يتصدر المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط متقدما بنقطتين عن الفريق الجزائري.