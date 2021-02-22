الحكومة البريطانية تفرض قواعد جديدة على أندية بريميرليج بسبب كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

قامت الحكومة البريطانية بفرض قواعد جديدة تخص أندية الدوري الإنجليزي الممتاز المشاركة في المسابقات الأوروبية، وكذلك تخص المباريات الدولية.

وتقام مباريات الدوري الإنجليزي وسط قواعد محددة وإجراءات احترازية مشددة في ظل التعايش مع جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ووفقاً لما جاء في وسائل الإعلام الإنجليزية، أنه قد تم فرض قيود جديدة من جانب الحكومة، على أندية الـ"بريميرليج" تتطلب "العزل الذاتي 10 أيام" لأي رحلات خارج البلاد.

وأصبح يتعين على لاعبي وموظفي الدوري الإنجليزي الممتاز عزل أنفسهم لمدة تصل إلى 10 أيام بعد العودة من مباريات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي خارج أرضهم، مع السماح فقط بمغادرة منازلهم للتدريب والمباريات.

وأشارت صحيفة "ديلي ميل" الى أن الإرشادات الجديدة الصادرة عن حكومة المملكة المتحدة تطلب من لاعبي ومدربي الدوري الإنجليزي الممتاز عزلهم لمدة 10 أيام بعد أي رحلة خارجية، مما يعقد جداول الفرق التي لا تزال في دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.

وقالت "ديلي ميل" أنه قبل القيود الجديدة التي تم فرضها على جميع أندية "بريميرليج" وكشفت عنها "ذا أثليتك"، لم تكن هناك إرشادات مستهدفة للاعبين والموظفين العائدين من الرحلات الخارجية.

ويمكن أن يتم تقليص فترة العزل من 10 الى 5 أيام وذلك في حالة خضوع الشخص لمسحة طبية والتأكد من سلبية العينة، ولكن خارج التدريب والمباريات، ستكون هناك حاجة الآن إلى الحجر الصحي الإلزامي لمدة 10 أيام لجميع الرحلات الخارجية للأندية أو كرة القدم الدولية.