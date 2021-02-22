عضو تنفيذية الزمالك يكشف كواليس أزمة الطائرة.. ويؤكد: سنطالب بتعويض

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365:

قال حسين السمرى عضو اللجنة التنفيذية بنادى الزمالك، إن إدارة النادي اتخذت اجراءات إدارية صحيحة بشأن الطائرة الخاصة التي أقلت فريق الزمالك من القاهرة إلىا السنغال.

وتستعد بعثة الزمالك لمواجهة توينجيت السنغالي يوم الثلاثاء 23 فبراير 2021، على ملعب لات ديور، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وتعرضت بعثة الزمالك لأزمة، حيث تم منع الطائرة من دخول الحدود الموريتانية بسبب عدم الحصول على التصريحات اللازمة بحسب ما صرحت به نهي خضر سفيرة مصر بالسنغال.

وعبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قال السمري: "إدارة النادي اتخذت اجراءات إدارية صحيحة من خلال مناقصة محدودة بين ثلاث شركات وكانت الاسعار المقدمة 89 ألف دولار ، 103 و95 ألف وبإضافة الرسوم وصلت 107 الف".

وأضاف: "بالتأكيد مادام مناقصة قانونية ستختار الأقل سعرا وكان فارق السعر في الرسوم وضيافة وإعاشة طاقم الطيارة طوال فترة الرحلة تحملتها الشركة، علاوة على معاينة الطائرة من خلال فيديوهات، وسابقة إعمال بنقل فريق الأهلي ومنتخب الشباب أو الناشئين، وليس قلة السعر في الجانب الفني او تعريض الارواح للخطر".

وتابع: "ولوكانت النية الأرخص، فالأرخص لكانت رحلة عادية وليست خاصة توفيرا للوقت والجهد".

وواصل: "السؤال هنا، من يتوقع أن الشركة لم تصدر تصريح للمرور من اجواء معينة ؟ هل حدث أن سأل أحدا طوال حياته في سفرياته هذا الأمر؟ خاصة وأنه لا يمكن ان تُقلع طائرة إلا بتأكيد السلطات المعنية عن ذلك".

وأكمل: "سؤال آخر ماذا لو أخذت اللجنة السعر الأعلي ومرت الأمور دون مشاكل ولا يمكن لبال أحد التفكير في موضوع الأجواء؟ سيتحول الأمر الي اتهامات في الذمم والسمسرة والاشتغالة.. وليه اختاروا السعر الأعلي وعندهم سعر أقل".

وأتم: "قطعا لابد من اتخاذ اجراءات قانونية ضد الشركة رادعة للتعويض عن هذا الضرر.. وفي الأخير (َلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ).. نقول الحمدلله وقدر الله ماشاء فعل".