فيليب لويز: مورينيو خانني وسيميوني بلا قلب

متابعة: ضمياء فالح

تحدث الظهير البرازيلي فيليب لويز، (35 عاماً)، نجم أتلتيكو مدريد وتشيلسي سابقاً، وفلامنجو البرازيلي حالياً، عن أهم الذكريات التي رافقت مسيرته على هامش مواجهة تشيلسي وأتليتكو مدريد في الدور الـ16 لمسابقة دوري أبطال أوروبا، الثلاثاء، وعمن سيشجع قال لويز: «اشجع الأتلتي، ما زلت أحلم برؤيته بطلاً لأوروبا». ولويز كان دائماً واحداً من أقوى المدافعين في مواجهة ليونيل ميسي نجم برشلونة ويعلق: «في يوم ما أريد أن اسأل ميسي عن شعوره وهو يواجهني، أدخل مباراة برشلونة بحماس كبير لأنه أفضل لاعب شاهدته، درست ميسي جيداً وأهم ما عنده أنه لا يخطط لتحركاته قبل استلام الكرة، بل يتصرف بعفوية بناء على حركة جسم مدافع الخصم». وكشف لويز عن طريقة إيقاف ميسي وقال: «أولاً، أحاول حرمانه من استلام الكرة، وعندما يستلم الكرة وظهره لي يتوجب علي مداخلته بقوة لأنه لاعب قوي جداً، ويقاوم، ولا يسقط بسهولة، وفي إحدى المرات ذهبت بعيداً في عرقلته وطردت، إن استلم الكرة ووجهه أمامي سيكون من المستحيل علي التنبؤ بحركاته، لا يمكنك حينها أخذ الكرة منه لأن يراقبك ويتحرك بناء على تحركاتك، كنت أتظاهر أمامه بحركتي المقبلة، أميل لجهة ما كي يميل هو للجهة التي أريدها فعلاً، لم يتكلم بشيء أبداً معي، وأعتقد أنه كان يحب هذا النوع من التحدي، برشلونة اتصل بي مع قرب انتهاء مسيرتي مع الأتلتي لذا أعتقد أن ميسي معجب بي، وأنا أريد معرفة رأيه بي يوما ما، أفضل مبارياتي كانت دائماً ضد ميسي». وعن الأرجنتيني دييجو سيميوني مدرب أتليتيكو مدريد الذي لعب فيه الظهير على فترتين: «اشعر بالإغماء عندما كانت تصلني رسالة من سيميوني، الآن أتراسل معه كصديق لكن في الماضي، نظرة واحدة منه تبث الرعب في لاعبيه». وتذكر لويز الذي حصد لقب البرمييرليج مع تشيلسي مع زميله الإسباني - البرازيلي دييجو كوستا، كيف طلب منه سيميوني العودة وقال: «قال لي تعال، سنفوز مجدداً وأحتاج لظهير مثلك»، وتابع لويز الذي لم يلعب سوى موسم واحد تحت قيادة جوزيه مورينيو في تشيلسي: «عدت ولعبت جيداً مع الأتلتي وقال لي سيميوني: أرأيت؟ أنت تلعب بشكل جيد لي، كان عليك العودة كي تلعب بشكل جيد مجدداً»، استخرج افضل ما عندي لأنه كان يعرف كل سنتمتر في دماغي». وعن صعوبة العمل مع سيميوني الذي عرض فيلم آل باتشينو «Any Given Sunday » في غرفة ملابس لاعبيه في أول لقاء عند وصوله النادي الإسباني في 2011 قال لويز: «ليس من السهل اللعب مع سيميوني فهو بلا قلب، لا يقول لنفسه أبداً «أوه يا له من لاعب مسكين، علي أن أساعده بطريقة ما»، بل يقرر ما يقرر منفرداً كي يفوز، وعندما تولى الفريق في 2011 كنا على بعد 4 نقاط من الهبوط وتوجنا بطلاً لمسابقة يوروبا ليج في الموسم نفسه. هو الذي حول الفريق لوحش كاسر يتصدر الليجا حالياً، هذا النجاح يحمل اسماً واحداً: هو سيميوني، إنجاز كبير لأنه مدرب لا يضيع وقته أبداً، ولا يقول إطلاقا «فلنمرح قليلاً في جلسة تمرينات اليوم». وصل الفريق في ديسمبر/ كانون الأول، وأنا في أدنى مستويات الثقة بنفسي، وحولني لأفضل ظهير في العالم في يناير/ كانون الثاني، هو المدرب الوحيد الذي نجح في هذا».

200 رسالة مزعجة

واعترف الظهير البرازيلي بارتكابه خطأ قبل نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2014 أمام ريال مدريد وقال: «قبل يوم من النهائي تلقيت 200 رسالة تتمنى لي التوفيق ونادم لأنني قرأتها لأنها أرهقتني بضغوط كبيرة، لم أكن أعرف معنى لعب نهائي، لكنني قدمت أفضل أداء في الشوط الأول، وكنت مثالياً أمام جاريث بيل، وفي الشوط الثاني شعرت بثقل الضغوط». خرج لويز وفريقه متقدم بهدف، ثم عادل راموس النتيجة وفاز الريال 4-1 بعد الإضافي». وفي نهائي 2016 قال لويز: «أجريت استعداداتي بشكل أفضل، لم أجب على أي رسالة، وكان النهائي بعد أفضل موسم في مسيرتي لكن خسرنا بركلات الترجيح، بكيت كثيراً لأنني على خلاف نهائي 2014 أدركت أنني لن أحظى بفرصة ثانية للفوز بلقب أوروبا لكنني سأحظى بفرصة أخرى عندما أكون مدرباً».

طرق باب مورينيو

وتحدث لويز عن سبب فشل تجربته في تشيلسي وقال: «لم استعد للموسم بشكل جيد، وفشلت في التأقلم مع الفريق، أجلسني مورينيو على الدكة في أول مباراة بالموسم، طرقت باب مكتبه بعد المباراة وقلت له: «لماذا جلبتني هنا؟ لماذا لم تتركني في أتلتيكو؟فأجابني: «لم اشعر بالأمان دفاعياً معك كما هو الحال مع أزبيلكويتا، عليك أن تكافح لتفوز بموقع في التشكيلة». لم استطع تقبل هذا الكلام لأن شهرتي تعني أنني الخيار الأول لكنه كان محقاً، فأنا لم أكن ألعب بشكل جيد وقتها، وفي المقابل يحتاج اللاعب للمشاركة كي يتحسنز لست نادماً على انتقالي لتشيلسي فهو واحد من أكبر الأندية في العالم لكن جميع من فيه يريد المشاركة»، وقرار الرحيل عن البلوز جاء بعد استبعاد مورينيو له في نهائي كأس الرابطة بعدما شارك في جميع مباريات البطولة. ويعلق: «شعرت حينها بأنه خانني ولم أرغب في العمل معه عاماً آخر، لم يكن هذا خطأه، فزنا باللقب ولديّ الميدالية في منزلي. مورينيو كان يرسل مساعده ري فاريا كي يتحدث معي عندما كنت أشعر بالحزن لجلوسي على الدكة، لم أكن أنا الوحيد، محمد صلاح كان مثل ميسي في التمرينات ومن المؤسف أنه لم يشركه أكثر».

تيري وهازارد ونيمار

وصف لويز زميله السابق في دفاع تشيلسي الكابتن جون تيري بالطراز الرفيع وقال: «تيري قائد حقيقي، يقول ما يلزم في الأوقات الصعبة وأول من يعترف بالمسؤولية بعد الهزيمة». وعن أفضل من لعب معه قال لويز: «هازارد ونيمار أفضل من لعبت بجوارهما، هما من نفس طراز ميسي، لم يكن هازارد يتمرن كثيراً، ويلعب «ماريو كارت» في غرفة الملابس قبل خمس دقائق من بدء المباراة، يجري الإحماء وشريط حذائه غير مربوط ثم لا أحد يستطيع إيقافه، موهبة هازارد كبيرة لكنه ربما يفتقر لشيء من الطموح، ولا يقول لنفسه أريد أن أكون أفضل لاعب في العالم، لأن بمقدوره أن يصبح كذلك».

شقيق يدمن المراهنات

وأجاب الظهير البرازيلي عما إذا كانت عقوبة زميله السابق في الأتلتي كيران تريبييه قاسية، وقال: «كل اللاعبين يعرفون مخاطر المراهنات والإدارة تتحدث معنا سنوياً حول الموضوع. لا يمكنك المراهنة على أي شيء إطلاقاً، ولا تقل لأحد شيئاً أبدا، لا تقل لابن عمك البعيد أنك ربما ستخرج من المباراة لأنك ربما ستحصل على بطاقات صفراء، هذا لا يجوز. شقيقي يعاني مشكلة الإدمان على المراهنات وخسر الكثير من المال بسبب هذه المواقع، وأنا أراه كل يوم يجاهد نفسه كي لا يراهن لذلك أنا ضد المراهنات لأنها لا تقف عند حد، لا أحد يعتاش من مال المراهنات، الشيء الوحيد الذي سيحصل أنك ستدمر حياتك وحياة عائلتك، وهذا ما كاد يحصل مع عائلتي بسبب شقيقي، يصل للشوط الثاني من المباراة وبدلاً من الاستماع للتحليل يتحدث عما يمكن أن يحصل في الشوط الثاني من تسديدات ركنية وبطاقات وتسديدات على المرمى، أتمنى أن يفهم الناس حجم المشكلة، تريبييه ظهير مميز وهادئ عند استلام الكرة ويفهم النظام بشكل كامل، وهو واحد من أفضل 5 مدافعين في العالم، وسيعود أقوى بعد الإيقاف لأنه قوي ذهنياً وهذا ما يحتاجه فريق مثل الأتلتي».

هيبة مايكل كين

كشف لويز الذي لا يخشى مواجهة ميسي في الملعب عن تهيبه من الحديث مع الممثل الإنجليزي سير مايكل كين الذي صادفه في لندن عندما كان ذاهباً للسينما مع تيري هنري، ويقول: «مايكل كين كان يحضر العرض الأول للفيلم، وجلست أنا وهنري في منصة خاصة. كان فيلم «Royal Albert Hall» المفضل عندي ولم اصدق أنني جالس بجوار كين، لم أرد إزعاجه لذا دفعت هنري ليسأله جميع الأسئلة، وأنا أنصت للأجوبة بسعادة. سأله عن أكثر فيلم شعر فيه بالمرح وقال «Dirty Rotten Scoundrels» وأنا لم أشاهده. عدت للمنزل واشتريته وشاهدته». وتلقى لويز دعوة للقاء كين بواسطة زميله سيسك فابريجاس الذي كان يعرف دارين دين وكيل أعمال الممثل ويختم ضاحكا: «مشيت على البساط الأحمر لكن بالطبع لم يكن أحد يعرف من أنا».