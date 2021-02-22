شكرا لقرائتكم خبر عن احتفالية ديوكوفيتش تؤجل جلسة تصوير عروسين على شواطئ ملبورن والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قاطع نجم التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش، عقب فوزه بلقب بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، جلسة تصوير عروس وزوجها على شاطئ برايتون بمدينة ملبورن، ويتميز الشاطئ بإطلالته الرائعة على البحر لذا كان خيار العروسين لكنهما فوجئا بجيش من المصورين والمشجعين والصحفيين في المكان، وتوجه أحد المصورين للعروسين وشرح لهما الموقف لكنهما شعرا بخيبة أمل لأن الشاطئ لن يكون لهما حتى انتهاء احتفالية النجم الصربي. وتعاطف متابعو تغريدة الصحفي على الشاطئ مع العروسين فيما ظهر النجم الصربي بمعنويات مرتفعة وابتسامة عريضة بعد حصده اللقب الـ18 في بطولات جراند سلام والتاسع له في أستراليا بفارق لقبي جراند سلام عن الأيقونتين فيدرر ونادال ( 20 لقباً لكل منهما). وعلق نوفاك على المستقبل وقال:«علي أن أكون أكثر ذكاء في اختيار البطولات وتوقيتها لأنني أريد أن أتألق في بطولات الجراند سلام».