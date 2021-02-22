ليفربول يستقر على بديل محمد صلاح

الشارقة - اميمة ياسر -

أفادت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، صباح الاثنين، بأن نادي ليفربول يراقب جناح فريق إشبيلية الإسباني عن قرب خلال الفترة الجارية، تمهيدًا لضمه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت الصحيفة، إلى أن ليفربول يبحث خلال الفترة الراهنة عن بديل مناسب للدولي المصري محمد صلاح، جناح الريدز، لتعويض احتمالية رحيله عن صفوف الفريق في أي لحظة.

وأضافت، أن يورجن كلوب مدرب ليفربول، أبدى إعجابه باللاعب الأرجنتيني أوامبوس، جناح إشبيلية الإسباني، حيث يؤدي اللاعب في نفس مركز ممحد صلاح ويمتلك سرعات ومهارات عالية.

وتابعت، أن التكهنات تتزايد بشأن مستقبل محمد صلاح داخل "إنفيلد"، حيث بات اللاعب المصري يشكل تهديدًا قويًا لإدارة ليفربول بإمكانية رحيله في أي وقت لخوض تجارب جديدة.

وواصلت، أن أوكامبوس جناح إشبيلية يمتلك شرطًا جزائيًا في عقده مع النادي الإسباني يصل إلى 56 مليون جنيه استرليني، ويمكن للريدز كسر قيمة الشرط الجزائي في الصيف المقبل.