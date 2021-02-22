شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربى يجرى مسحة كورونا استعداداً لمواجهة إنبى فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى فريق الإنتاج الحربى مسحة كورونا، منذ قليل، استعداداً لمواجهة إنبى فى الدوري، ويعكف حمادة صدقى المدير الفنى للإنتاج الحربى على دراسة فريق إنبى، لاسيما مباراته الأخيرة أمام الإسماعيلى بالجولة الرابعة عشرة للدوري التى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق، من أجل الوقوف على نقاط القوة والضعف للفريق البترولى قبل ملاقاته، المقرر لها الثانية والنصف ظهر الخميس المقبل باستاد الأهلى والسلام والمؤجلة من الجولة الثامنة لمسابقة الدوري، ويرغب صدقى فى تحقيق الفوز على انبى لإنتشال الانتاج من عثراته، واكتساب دفعة معنوية للاعبين تساهم فى بداية خطة انتفاضة للفريق.

وودع الإنتاج الحربى بطولة كأس مصر من دور الـ32 بالخسارة من كوكا كولا بهدف دون رد فى الوقت القاتل من ركلة جزاء ، ثم خسر من غزل المحلة بهدف دون رد بالجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري ، ليتجمد رصيده عند النقطة التاسعة فى المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري، بعدما لعب 13 مباراة فاز فى مباراتين، وتعادل فى 3 لقاءات، وخسر 8 مواجهات، وسجل لاعبيه 12 هدف، وتلقت شباكه 27 هدف.

ورهن مجلس إدارة الإنتاج الحربى، برئاسة اللواء أشرف عامر، الإفراج عن المستحقات المجمدة للاعبين بتحسن نتائج الفريق فى مباريات الدوري المقبلة.

وأكد خالد مهدى، مدير الكرة بالإنتاج الحربى، أن فريقه قادر على تصحيح مساره بجدول الدورى فى الأسابيع المقبلة.

وقال مهدى فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "مش قلقان على الإنتاج الحربى، نمر بكبوة بعد رحيل بعض اللاعبين وتغيير الجهاز الفنى، لكنى واثق فى قدرة الفريق على تعديل مساره بمسابقة الدوري الممتاز فى الأسابيع المقبلة".

وأضاف مدير الكرة بالإنتاج الحربى: "نجحنا فى التعاقد مع صفقات مميزة بالميركاتو الشتوى لسد العجز فى بعض المراكز التى تسببت فى تراجع نتائج الفريق، والوافدون الجدد سيقدمون إضافات كبرى للفريق بمجرد انسجامهم مع القدامى".

في سياق مختلف، يرى حمادة صدقى المدير الفنى للإنتاج الحربى، أن رحيل 6 نجوم عن الفريق سبب التراجع هذا الموسم، مؤكداً أن المنافسة على القمة أو حتى الهروب من الهبوط ستكون مشتعلة حتى الأسبوع الأخير للدورى.

وقال حمادة صدقى، فى تصريحات صحفية: "رحيل 6 لاعبين عن الإنتاج فى الميركاتو الصيفى، وآخرهم باسم مرسى فى الميركاتو الشتوى، تسبب فى تراجع نتائج الفريق بشكل كبير، لكننا تعاقدنا مع عدد مميز من اللاعبين لتعويضهم".