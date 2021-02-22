شكرا لقرائتكم خبر عن بواليا يُبادل قميصه مع لمين بن عمر لاعب يانج أفريكانز التنزانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام الكونغولى والتر بواليا مهاجم فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى، بمبادلة قميصه مع لمين بن عمر لاعب فريق يانج أفريكانز التنزانى، الذى حرص على زيارة بعثة المارد الأحمر المتواجدة حاليًا فى تنزانيا.

ويستعد الأهلى لمواجهة سيمبا التنزاني فى المباراة المقرر إقامتها غدًا الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، حيث يتصدر الفريق الأحمر مجموعته بفارق الأهداف عن الفريق التنزاني، بعد الفوز في الجولة الأولى على المريخ السوداني بثلاثة أهداف نظيفة.

ونشر بواليا صورته مع لأمين بن عمر عبر ستورى حسابه الشخصى على إنستجرام، معلقًا عليها: "من الجيد رؤيتك مرة أخرى صديقى لمين بن عمر".



بواليا

ويختتم فريق الأهلي تدريباته الجماعية عصر اليوم، الاثنين، حيث يضع بيتسو موسيماني الرتوش الأخيرة على خطة مباراة الغد وطريقة اللعب التي سيعتمدها في مواجهة بطل تنزانيا.

ومن المقرر أن يحفظ موسيماني لاعبيه الجمل الفنية التي سيتم تطبيقها بما يتلاءم مع طريقة لعب سيمبا بحيث يتم التركيز على مفاتيح لعبه وغلق المساحات أمامها، للحد من تشكيل خطورة على مرمى محمد الشناوي، وكذلك التركيز في بناء الهجمات على الثغرات الموجودة في صفوفه، وأبرزها التصويب المباشرة على المرمى، باعتبارها أحد الحلول المطروحة لاختراق دفاع سيمبا وهز شباكه.