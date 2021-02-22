شكرا لقرائتكم خبر عن "التعادل" يحسم 15 مواجهة بين سموحة والمصرى قبل لقاء برج العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستكمل اليوم، الإثنين، منافسات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، حيث يواجه سموحة نظيره المصرى البورسعيدى في السابعة والنصف مساء، باستاد برج العرب بالإسكندرية فى مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الفريق السكندرى، بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على دكرنس برباعية دون رد والتأهل لدور الستة عشر لكأس مصر، فيما فاز المصرى البورسعيدى على المنصورة بثلاثة دون رد ليتأهل أيضًا لدور الستة عشر لبطولة الكأس .

آخر ظهور لسموحة والمصرى فى الدوري

وشهد آخر ظهور لسموحة بالدوري تعادلاً إيجابيًا مع طلائع الجيش بهدف لكل فريق بالجولة الأخيرة لمسابقة الدوري الممتاز، فيما فاز المصرى البورسعيدى على المقاولون العرب بهدف دون رد في الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري، فيما تأجلت مباراته مع بيراميدز بالجولة الثالثة عشرة لارتباط بيراميدز بمواجهة راسينج كلوب أبيدجان بالكونفدرالية.

ترتيب سموحة والمصرى البورسعيدى فى جدول الدوري

ويحتل سموحة المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري برصيد 17 نقطة جمعها من 12 مباراة، فاز في ثلاث مباريات وتعادل فى 8 وخسر لقاءً وسجل لاعبوه 14 هدفا، وتلقت شباكه 12هدفا، ومازال لديه لقاء مؤجل، فيما يحتل المصرى البورسعيدى المركز الرابع برصيد 20 نقطة جمعها من 11 مباراة، فاز في 5 وتعادل في مثلها وخسر لقاء وحيد وسجل لاعبوه 14 هدفا وتلقت شباكه 5 ومازال لديه مباراتان مؤجلتان.

تاريخ مواجهات سموحة والمصرى البورسعيدى

تاريخيًا مواجهة اليوم هي 16 في تاريخ مواجهات الفريقين، فاز المصرى فى خمسة لقاءات وفاز سموحة فى 5 مباريات أيضاً، وانتهت 5 مباريات بالتعادل.

شهدت المواجهات السابقة 39 هدفا للفريقين، البداية موسم 2010/2011 عندما صعد سموحة لمسابقة الدوري، وشهدت تفوق سموحة ذهابا في بورسعيد بثلاثة اهداف مقابل هدف في الاسبوع الثاني عشر "الخميس 25 نوفمبر 2010".

تقدم أحمد بلال لسموحة في شباك أمير عبدالحميد، وتعادل البوركيني عبدالله سيسه في شباك محمد العربي وأضاف أفوام وأترام للضيوف هدفي الفوز، وأدارها الحكم شريف رشوان.

ثم فى الإسكندرية "الأربعاء 29 يونيو 2011" بهدفين سجلهما محمد نصر وصامويل أفوام في شباك أحمد الشناوي مقابل هدف سجله عبدالله سيسه في شباك مصطفى جابر، وأدار المباراة الحكم ياسر عبدالرؤوف .

أول تعادل بينهما كان في بورسعيد "27 أكتوبر 2011" بهدف لكل فريق تقدم سيسه للمصري وتعادل مارك موبوا للضيوف.

الفوز الأول للمصري كان بهدف دون رد سجله أحمد رؤوف لاعب سموحة السابق قبل النهاية بخمسة دقائق بالإسماعيلية "5 نوفمبر 2014" ملعب سموحة تنظيميا.

انتهت مباراة الدور الأول لدوري الموسم الماضى بين الفريقين بفوز المصرى بهدفين مقابل هدف ، سجل ثنائية الفريق البورسعيدى سعيدو سنبورى ومحمود وادى بينما سجل هدف سموحة حسام حسن فى اللقاء الذى جمع الفريقين على ستاد السويس فى الجولة الحادية عشرة لدوري هذا الموسم فى 2 يناير 2020.

بينما انتهت مباراة الدور الثانى لدوري الموسم الماضى بفوز سموحة بهدفين دون رد سجلهما ناصر ماهر وصلاح محسن فى اللقاء الذى أقيم فى 21 سبتمبر 2020 بالجولة 28 للمسابقة على ستاد برج العرب بالاسكندرية.

سامى يطالب لاعبيه بالفوز للتقدم فى سباق الدوري وماهر يفتش عن مزاحمة المقاصة

وطالب أحمد سامى المدير الفني لسموحة، لاعبيه بالفوز الليلة للتقدم في سباق مراكز المسابقة بعد دفعة الكأس المعنوية ، فيما شدد على ماهر المدير الفني للمصرى البورسعيدى على لاعبيه ضرورة خطف النقاط الثلاث لمزاحمة المقاصة على المركز الثانى انتظاراً لخوض الاهلى مبارياته المؤجلة.

التشكيل المتوقع لسموحة أمام المصرى البورسعيدى

ويبدو التشكيل المتوقع لسموحة، أمام المصرى البورسعيدى مكونا من: "الهانى سليمان، محمد عبد المنعم، رجب نبيل، أحمد جمال، أطهر الطاهر، محمود حليمو، على عزال، محمد كناريا، عبد الكبير الوادى، رفيق كابو، حسام حسن".

التشكيل المتوقع للمصرى البورسعيدى أمام سموحة

ويبدو التشكيل المتوقع للمصرى البورسعيدى، أمام سموحة مكونا من: "أحمد مسعود، فريد شوقي،سعيدو سمبوري، محمد عنتر، أحمد رفعت، عمرو موسي، كريم العراقي، عمرو موسى، أحمد شوشة، مصطفى سلطان، أحمد جمعة".