شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل المحلة وسيراميكا فى مباراة دور الـ32 بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن خالد عيد وهيثم شعبان المديران الفنيان لغزل المحلة وسيراميكا تشكيلة فريقهما التي ستخوض اللقاء بعد قليل ضمن مباريات دور الـ32 لبطولة كأس مصر والمقرر إقامتها باستاد المكس بالإسكندرية .

وجاء تشكيل المحلة على النحو التالى :-

حراسة المرمى : محمود رضا

خط الدفاع : محمد فتح الله – محمود علاء –هانى عادل – هشام بلحة

خالد لطفى – أحمد الندرى – عبده يحيي – محمد عبد القادر

خط الهجوم : إسلام فؤاد - أحمد الشيخ

الاحتياطي : جلال العقدة – محمد البشبيشى – خالد الاخميمى – يحيي حامد – محمد حمادن – معتز كاجو – احمد اباظة – فرانسيس افيرى – محمد كارم

بينما جاء تشكيل سيراميكا على النحو التالى :-

حراسة المرمى: عامر عامر

خط الدفاع: رجب بكار - خالد صبحي - فابريس نجاه - سيف تقا

خط الوسط: رجب عمران - ضياء قنديل - محمود نبيل - وينفول كوبينا

خط الهجوم: شادي حسين - أحمد غنيم

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من محمود شكري - شريف دابو - محمد ابراهيم - عبد الرحمن بودي - عاشور الادهم - وليد عبد المنعم - محمود صقر - أحمد ياسر ريان - مصطفى ميسي

ويحتل سيراميكا المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري برصيد 20 نقطة بعد أن لعب 13 مباراة فاز في 5 لقاءات وتعادل في مثلهم وخسر ثلاثة لقاءات وسجل لاعبوه 16 هدفا وتلقت شباكه 12هدف وما زال لديه لقاء مؤجل،فيما يحتل غزل المحلة المركز العاشر برصيد 17 نقطة من 13 مباراة فاز فى 4 وتعادل في 5 مواجهات وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبوه 12 هدفا وتلقت شباكه 15 هدفاً ومازال لديه لقاء مؤجل.