شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام بعد التعافى من كورونا: محدش يشيل الكمامة.. الخنقة أفضل من المرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه حازم إمام، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، رسالة تحذير من خطورة فيروس كورونا، وقال الثعلب الصغير خلال برنامجه وان تو عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "الحمد لله ربنا عافانى من فيروس كورونا، وبحمد ربنا أن جالى مش قوى حسيت بس بتكسير فى الجسم يومين، وباقى الأعراض عدت عليا عادى، وحابب أشكر كل اللى سأل عليا وحتى اللى مسألش عليا بقول للكل شكراً".

وأضاف حازم إمام، " حتى الآن معرفش جتلى منين العدوى دى ولكن اللى متأكد منه أنى فى الفترة الأخيرة كنت موجود فى تجمعات كتير وكنت بتخنق من الكمامة فكنت بشيلها، وعشان كدا بقولكوا معلش نستحمل الخنقة لأنها أحسن من المرض والعزلة".

وتابع الثعلب الصغير، "ناس كتير كلمتنى تتطمن عليا وحابب أشكرهم، خاصة سيف زاهر زميلى اللى اتحمل شغلى كله فى غيابى لمدة 10 أيام".

وكان حازم إمام، قائد الزمالك الأسبق، أحيا الذكرى الخامسة لرحيل والده الراحل حمادة إمام من خلال حسابه الرسمى على موقع فيس بوك، وذلك حينما روى حكاية والده مع القلعة البيضاء حينما سجل خمسة أهداف بمرمى النادى الأهلى بنهائى كأس مصر لفريق 20 عام.

وكتب تحت عنوان "قصة الطائرة الحربية و لقب محمد الخامس" بوست مطول قال فيه : " لقب حمادة إمام بخلاف الثعلب بلقب آخر وهو "محمد الخامس"، وذلك يرجع لأنه عندما كان فى الـ 18 من عمره كان يلعب أحيانا مع فريق 20 سنة بالنادى فى ظل الذكاء والمهارات التى كان يتمتع بها، وعندما وصل فريق عشرين سنة إلى نهائى كأس مصر لمواجهة الأهلى لتحديد البطل قرر الجهاز الفنى للقلعة البيضاء الاستعانه بحمادة إمام فى اللقاء لكنه كان برفقة والده الراحل يحى إمام فى قطاع غزة، خاصة أن والده كان نائباً لحاكم قطاع غزة وأراد أن يتفرغ ابنه للدراسة".