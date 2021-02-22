شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو يطالب لاعبى الزمالك بنسيان أزمة الطيران والتركيز فى مواجهة تونجيث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر البرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، لاعبى فريقه من التأثر كثيرًا بأزمة الطيران التى شهدتها البعثة خلال رحلتها من مصر إلى السنغال، مشددًا على اللاعبين بضرورة نسيان تلك الأزمة والعمل على التركيز جيدًا فى مواجهة تونجيث السنغالى.

وتتواجد حاليا بعثة الزمالك فى العاصمة السنغالية داكار استعدادا لمواجهة فريق تونجيث المقرر لها غدًا الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وطالب باتشيكو لاعبيه بالتركيز جيدًا فى النقاط الفنية التى قام بشرحها، والعمل على غلق مفاتيح لعب الفريق السنغالى مع استغلال نقاط ضعفهم، من أجل تحقيق الفوز والعودة إلى القاهرة بالثلاث نقاط، وتعويض التعادل السلبى المخيب أمام مولودية الجزائر فى القاهرة.