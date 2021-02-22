شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو يطالب لاعبى الزمالك بنسيان أزمة الطيران والتركيز فى مواجهة تونجيث والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حذر البرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، لاعبى فريقه من التأثر كثيرًا بأزمة الطيران التى شهدتها البعثة خلال رحلتها من مصر إلى السنغال، مشددًا على اللاعبين بضرورة نسيان تلك الأزمة والعمل على التركيز جيدًا فى مواجهة تونجيث السنغالى.
وتتواجد حاليا بعثة الزمالك فى العاصمة السنغالية داكار استعدادا لمواجهة فريق تونجيث المقرر لها غدًا الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.
وطالب باتشيكو لاعبيه بالتركيز جيدًا فى النقاط الفنية التى قام بشرحها، والعمل على غلق مفاتيح لعب الفريق السنغالى مع استغلال نقاط ضعفهم، من أجل تحقيق الفوز والعودة إلى القاهرة بالثلاث نقاط، وتعويض التعادل السلبى المخيب أمام مولودية الجزائر فى القاهرة.
وتعيش بعثة الزمالك حالة من الأرق خلال وجودها فى السنغال حاليًا، بسبب وجود عاصفة ترابية، حيث يخشى الفريق أن تستمر تلك العاصفة خلال مواجهة تونجيث غدًا، الأمر الذى قد يؤثر على أداء اللاعبين.
ويأمل أفراد بعثة الزمالك فى السنغال أن تتحسن الأحوال الجوية خلال الساعات المقبلة، وقبل موعد المباراة، حتى لا تكون لتلك العاصفة أثر سلبى على الأداء والنتيجة.
وخاطبت اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك الاتحاد المصري لكرة القدم، ليقوم بدوره بمخاطبة الاتحاد الأفريقي "كاف" لتأجيل المباراة لمدة 24 ساعة، وذلك وفقا للائحة والتي تنص على إمكانية تأجيل المباراة في حالة وجود ظرف طارئ.
وكانت بعثة الفريق قد تأخرت في الوصول للسنغال؛ بسبب ظروف الطيران قبل أن تتدخل الإدارة وتخاطب الجهات المسئولة التي أنهت الأزمة ووصلت البعثة مساء اليوم للسنغال.
يذكر أن هناك حالات مشابهة تم تأجيلها بالبطولات الأفريقية للأندية، ومن بينها مباراة النجم الساحلي وبوفالوز الاسواتيني بالبطولة الكونفدرالية والتي تم تأجيلها لمدة 24 ساعة أيضا.