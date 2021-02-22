شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الإسماعيلى يطمئن على محمود البدرى بعد إجراء جراحة الصليبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الجهاز الفنى للنادى الإسماعيلى، بقيادة البوسنى دراجان يوفيتش، على الاتصال هاتفيا بمحمود البدرى الظهير الأيسر للفريق للاطمئنان عليه بعد إجرائه جراحة الرباط الصليبى أمس الأحد بأحد مستشفيات القاهرة بعد تعرضه للإصابة بقطع فى الرباط الصليبى الأمامى للركبة إضافة للغضروف الداخلى، ويغيب البدرى عن الدراويش لنهاية الموسم لينضم لزميله أحمد أيمن الذى أجرى نفس الجراحة منذ فترة قصيرة.

ومنح البوسنى دراجان يوفيتش، المدير الفنى للنادى الاسماعيلى، لاعبيه راحة لمدة 48 ساعة عقب التعادل مع إنبى، على أن يستأنف الفريق تدريباته الأربعاء المقبل حيث يدخل معسكرا مغلقا بالعين السخنة لمدة أسبوع استعداداً لمواجهة الأهلى المقرر لها الاربعاء 10 مارس المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية فى اللقاء المؤجل من الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري العام.

ويستغل يوفيتش الفاصل الزمنى بين مواجهة إنبى والأهلى فى تجهيز لاعبيه نفسياً كما كلف الجهاز الطبى برئاسة محمد طه بسرعة تجهيز المصابين لمواجهة المارد الاحمر الصعبة أملا فى حصد النقاط الثلاث ضمن خطة تعديل وضع الدراويش بجدول الدوري.

وتعادل الإسماعيلى مع انبى بهدف لكل فريق فى المباراة التى جمعتهما ضمن منافسات الجولة الــ14 ببطولة الدورى المحلى.

تقدم الدراويش عن طريق محمد الشامى قبل أن يتعادل محمد حتحوت للفريق البترولى قبل نهاية اللقاء بدقيقتين ، بتلك النتيجة، رفع إنبي رصيده إلى 18 نقطة ليتساوى مع بيراميدز، ووصل الإسماعيلي إلى 9 نقاط بالتساوى مع الإنتاج الحربي صاحب المركز السادس عشر.

جاءت أحداث المباراة سريعة من جانب الفريقين ، وإن ظهر على لاعبو الإسماعيلى الرغبة القوية في مصالحة جماهيرهم بخطف نقاط المباراة واستطاعوا ترجمة ذلك سريعا بإحراز هدف السبق في الدقائق الأولى من المباراة ، وأضاع لاعبوه العديد من الفرص السهلة .

وفى الشوط الثانى حاول لاعبو إنبى الإعتماد على الهجمات المرتدة التي مثلت خطورة بعض الشئ على مرمى محمد فوزى حارس مرمى الإسماعيلى والتي من إحداها نجح الناشئ محمد حتحوت في إدراك هدف التعادل باللحظات الأخيرة .