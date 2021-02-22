شكرا لقرائتكم خبر عن يحيى الدرع: أتابع مباريات القمة وبشجع الزمالك وأشبه بنفسى برونالدو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف يحيى الدرع نجم نادى الزمالك ومنتخب مصر لكرة اليد، عن علاقته بكرة القدم ومدى اهتمامه بمتابعة المباريات، وقال الدرع فى تصريحات لبرنامج "بى أون تايم"، بشجع الزمالك فى كرة القدم طبعا، ولكن أخرى أتفرج على مباريات القمة، وأشجع ريال مدريد خارجياً، وعموماً بمشى ورا رونالدو فى أى فريق، وبشبه نفسى فى أمور معينة به، وبحب زيزو وطارق حامد جداً وساسي، وبن شرقى ومصطفى محمد ومحمد صلاح وتريزيجيه".

وعن سر تألق فرارى ليفربول الإنجليزى والفراعنة محمد صلاح قال يحيى الدرع، محمد صلاح مؤمن بنفسه ومهاراته واحترفه وهو متعطش لإثبات نفسه وتحقيق الأرقام وليس استعراض المهارات.

وأضاف متحدثاً عن زميله بالزمالك أحمد الأحمر، "أصبح هناك طموح جديد وكبير جداً لدى الجماهير واللاعبين، بعد الأداء الذى قدمه منتخب مصر، وما نقدمه هو استكمال الإنجازات، أحمد الأحمر قبل أن يكون صديقى وقدوتى، هو من اللاعبين المؤثرين على مر التاريخ، والجميع يعرف مدى قيمته وطريقة لعبه وعقليته، كنت أتابعه وأنا أبدأ حياتى مع اللعبة وكنت أرى صيته وشهرته، والآن أتعلم منه وأشاركه المكاسب والمسئولية.

وتابع، "عندما كنت ألعب فى هليوبوليس كان دائماً ينصحنى وحتى قبل أن يكون هناك عروض من الأهلى والزمالك، وأن يصل إلى تلك المكانة وهو الأكثر انضباطاً وخوفاً على الفريق هو أمر يحسب له.

واستكمل عن لقاء مصر والدنمارك فى كأس العالم، "قبل مباراة الدنمارك كنا عايشين فى فيلم، البعض كان يقول إننا لو كسبنا فى المباريات السابقة كنا سنواجه فريق أقل، ولكن الجودة والتركيز اللذان ظهرا فى لقاء الدنمارك لم يكن ليظهر أمام أى فريق آخر".

وأضاف نجم فراعنة اليد، "الأداء الذى قدمناه ظهر بشكل لم نتوقعه أمام الدنمارك، فى بداية اللقاء عندما كنا نسجل هدف كنا بنضحك، لأننا كنا جايين نستمتع ونازلين نلعب لعبنا وواثقين فى نفسنا وفى المدرب، النهاية كانت درامية جداً وشعرنا بالقهر، وهذه المباراة لم تحدث منذ سنوات، واستفدنا الكثير من الخبرات وأعادت لنا الثقة.

وتابع يحيى الدرع، لو كنا خسرنا من الدنمارك بشكل آخر لم نكن لنحزن بهذا الشكل، والمنتخب ادر على تحقيق الكثير فى الفترة المقبلة، وقادرون على حسد ميدالية أوليمبية، خاصة بعد نظرة الجماهير لنا، المشكلة فقط هى أن الفرق الكبرى ستدرسك أكثر وستتخذ حذرها أمامك وستلاعبك بقوة من البداية.

وأكد الدرع أن فريق الزمالك فى كرة اليد دائماً تحت ضغط، ولكن كبار الفريق لديهم القدرة على لم اللاعبين بشكل خرافى وهذا دور واضح من أحمد الأحمر وأحمد رمضان، فى الملعب ننسى كل الأزمات، حتى لو غاب المدرب نكون دارسين المباراة ونعلم ما سنفعله.

وأنهى الدرع تصريحاته قائلا، "كنت ألعب سباحة قبل كرة اليد، وكان هناك صراع عائلى فى هذا الأمر لاستكمال مشوارى فى السباحة، والسباحة أفادتنى كثير فى البنية الجسمانية، وبحب السفر كثيراً، ووقتى محدود جداً بسبب الالتزام مع المنتخب والزمالك.