شكرا لقرائتكم خبر عن المطراوى يقود تدريبات مستبعدى الزمالك من رحلة السنغال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقود عمرو المطراوي، أخصائي التأهيل وإصابات الملاعب، تدريب اللاعبين المستبعدين من رحلة السنغال، وأبرزهم حازم إمام ومحمد أشرف روقا الذى لم يتمكن من السفر مع البعثة بسبب خطأ إدارى، منع اللاعب التوجه إلى السنغال رغم وجوده مع البعثة فى مطار القاهرة.

وتتواجد حاليا بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في العاصمة السنغالية داكار، استعدادا لمواجهة فريق تونجيث المقرر لها غدًا الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وضمت قائمة الزمالك فى السنغال كلاً من..

حراسة المرمى: محمد أبوجبل ومحمود عبد الرحيم جنش ومحمد عواد

خط الدفاع: حمزة المثلوثي وأحمد عيد ومحمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبد الغني وأحمد فتوح وعبد الله جمعة.

خط الوسط : فرجاني ساسي وطارق حامد وإسلام جابر وإمام عاشور ويوسف أوباما وأحمد سيد زيزو ومحمود عبد الرازق شيكابالا وأشرف بن شرقي.

خط الهجوم: حميد أحداد ومروان حمدي وحسام أشرف وأسامة فيصل.

وتعيش بعثة الزمالك حالة من الأرق خلال وجودها فى السنغال حاليًا، بسبب وجود عاصفة ترابية بالوقت الحالى، والتى تسببت فى حالة من الأرق لدى البعثة البيضاء، حيث يخشى الفريق أن تستمر تلك العاصفة خلال مواجهة تونجيث غدًا، الأمر الذى قد يؤثر على أداء اللاعبين.

ويأمل أفراد بعثة الزمالك فى السنغال أن تتحسن الأحوال الجوية خلال الساعات المقبلة، وقبل موعد المباراة، حتى لا تكون لتلك العاصفة أثر سلبى على الأداء والنتيجة.

وخاطبت اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك الاتحاد المصري لكرة القدم، ليقوم بدوره بمخاطبة الاتحاد الأفريقي "كاف" لتأجيل المباراة لمدة 24 ساعة، وذلك وفقا للائحة والتي تنص على إمكانية تأجيل المباراة في حالة وجود ظرف طارئ.

وكانت بعثة الفريق قد تأخرت في الوصول للسنغال؛ بسبب ظروف الطيران قبل أن تتدخل الإدارة وتخاطب الجهات المسئولة التي أنهت الأزمة ووصلت البعثة مساء اليوم للسنغال.

يذكر أن هناك حالات مشابهة تم تأجيلها بالبطولات الأفريقية للأندية، ومن بينها مباراة النجم الساحلي وبوفالوز الاسواتيني بالبطولة الكونفدرالية والتي تم تأجيلها لمدة 24 ساعة أيضا.