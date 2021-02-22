أيمن أشرف قبل مواجهة سيمبا: نحن أبطال أفريقيا ونسعى للتتويج بالنجمة العاشرة

شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن أشرف قبل مواجهة سيمبا: نحن أبطال أفريقيا ونسعى للتتويج بالنجمة العاشرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد أيمن أشرف، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، أن مواجهة سيمبا التنزاني صعبة، ولكن الأهلى جاء إلى تنزانيا لتحقيق نتيجة إيجابية تسهل مسيرته فى حسم التأهل مبكرا عن هذه المجموعة.
وقال أيمن أشرف، «لدينا ثقة فى أنفسنا، فنحن أبطال القارة الأفريقية، ولدينا طموحات لمواصلة المسيرة الناجحة للفريق هذا الموسم».
وعن حالة الطقس قال أيمن أشرف إن الجو والرطوبة فى غاية الصعوبة، ولكن لاعبى الأهلى تعاملوا مع أجواء وظروف أصعب، واعتادوا التغلب على مثل هذه الأجواء.
وعن إشادة الاتحاد الدولى لكرة القدم فى تقريره عبر موقع فيفا بمسيرة أيمن أشرف قال أشرف، «الحمد لله على إشادة موقع «فيفا»، وقدمنا مباريات جيدة فى كأس العالم للأندية مع كل زملائي، وليس بمجهود فردى أو شخصى يحسب لى وحدي».
وأضاف مدافع الأهلى، «لدينا هدف واضح نسعى لتحقيقه، وهو النجمة الأفريقية العاشرة، وهذا بات هدفا لنا كلاعبين، نسير نحوه خطوة تلو الأخرى».
واختتم أيمن أشرف تصريحاته بالتأكيد على تماثله للشفاء نهائيا من آلام العضلة الخلفية التى أبعدته عن المشاركة فى مباراة الفريق الأخيرة أمام المريخ السوداني، متمنيا كل التوفيق للفريق فى مواجهة الغد أمام سيمبا بطل تنزانيا.