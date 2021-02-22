شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن أشرف قبل مواجهة سيمبا: نحن أبطال أفريقيا ونسعى للتتويج بالنجمة العاشرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أيمن أشرف، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، أن مواجهة سيمبا التنزاني صعبة، ولكن الأهلى جاء إلى تنزانيا لتحقيق نتيجة إيجابية تسهل مسيرته فى حسم التأهل مبكرا عن هذه المجموعة.

وقال أيمن أشرف، «لدينا ثقة فى أنفسنا، فنحن أبطال القارة الأفريقية، ولدينا طموحات لمواصلة المسيرة الناجحة للفريق هذا الموسم».

وعن حالة الطقس قال أيمن أشرف إن الجو والرطوبة فى غاية الصعوبة، ولكن لاعبى الأهلى تعاملوا مع أجواء وظروف أصعب، واعتادوا التغلب على مثل هذه الأجواء.

وعن إشادة الاتحاد الدولى لكرة القدم فى تقريره عبر موقع فيفا بمسيرة أيمن أشرف قال أشرف، «الحمد لله على إشادة موقع «فيفا»، وقدمنا مباريات جيدة فى كأس العالم للأندية مع كل زملائي، وليس بمجهود فردى أو شخصى يحسب لى وحدي».

وأضاف مدافع الأهلى، «لدينا هدف واضح نسعى لتحقيقه، وهو النجمة الأفريقية العاشرة، وهذا بات هدفا لنا كلاعبين، نسير نحوه خطوة تلو الأخرى».

واختتم أيمن أشرف تصريحاته بالتأكيد على تماثله للشفاء نهائيا من آلام العضلة الخلفية التى أبعدته عن المشاركة فى مباراة الفريق الأخيرة أمام المريخ السوداني، متمنيا كل التوفيق للفريق فى مواجهة الغد أمام سيمبا بطل تنزانيا.