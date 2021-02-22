شكرا لقرائتكم خبر عن يحيى الدرع: الأهلي صنع اسمى فى أفريقيا وأحترم مفاوضات الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف يحيى الدرع نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر لكرة اليد، كواليس صراع الأهلي والزمالك على ضمه خلال الفترة الماضية بعد توقف النشاط بسبب كورونا، وقال الدرع في تصريحات لبرنامج "بى أون تايم"، "يتبقى موسم فى عقدى مع الزمالك، والموضوع بالنسبة لى احتراف، واسمي أفريقياً بدأ مع الأهلي وشاركت معه فى 3 بطولات والأهلي له الفضل على".

وأضاف الدرع، "بعد العودة من الأهلي انضممت للزمالك، وأحترم رغبة أى نادٍ فى ضمى، وأى مفاوضات كان يتم فتحها مع الأهلي كنت أبلغهم بأننى مستمر مع الزمالك حتى الآن ولم يتم فتح باب المفاوضات بينى وبين الزمالك بعد، وفى حال لم يتم الاتفاق بينى وبين الزمالك سيتم فتح باب التفاوض مع غيرهم، ولكنى تحدثت مع الزمالك خلال فترة توقف النشاط وأبلغتهم بأننى أريد الاستمرار مع الفريق، ولذلك وقعت مع الفريق.

وتابع يحي الدرع، استفدنا كثيرا من بطولة كأس العالم مع المنتخب، خاصة على صعيد الروح الرياضية بين الأهلي الزمالك، أصبحنا نتابع بعضنا البعض ونتواصل بشكل مستمر ونطمئن دائماً على بعضنا.

وعن مباراة القمة التى فاز فيها الزمالك على الأهلي في دوري اليد قال الدرع، واجهنا الأهلي بعد الخسارة من سبورتنج، ولكن الجماهير دعمتنا بشكل كبير، أن تجد كل هذا الدعم فأنت ستقاتل من أجل إسعادهم، مباراة القمة كانت أقرب للأهلي ووقعنا فى عدة أخطاء خلال المباراة بسبب عدم الجاهزية، ولكن فى النهاية حتى الثانية الأخيرة كنا متماسكين ومؤمنين أن المباراة ستكون في صالحنا.

وأضاف الدرع، لعبنا مباراة الأهلي دون ضغوط وأدركنا الأمور بعد الخسارة من سبورتنج واستمتعت جداً باللقاء بين الفريقين، وجميع اللاعبين سجلوا أهداف خلالها.

واختتم يحيى الدرع تصريحاته قائلا، "عدنا من جديد للمنافسة على الدوري بعد الفوز على الأهلي، وحصدنا الدوري الأخير، أما بطولة الموسم الماضي لا نعرف هل سيتم استكمالها أم لا، ومع ذلك إذا تم لعبها سنكون أمام فرصة حصد 3 بطولات وتحقيق إنجاز".