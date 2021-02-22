موسيماني: الأهلى جاهز لمواجهة سيمبا غداً.. ونسعى لحسم التأهل مبكرًا

شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني: الأهلى جاهز لمواجهة سيمبا غداً.. ونسعى لحسم التأهل مبكرًا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد بيتسو موسيماني، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، أن فريق سيمبا التنزانى قوى ومميز، لكن الأهلى جاء هنا لتحقيق الفوز على منافس قوى يتمتع بجماهيرية كبيرة.
وحرص موسيمانى على بدء المؤتمر الصحفى الخاص بمباراة الأهلى وسيمبا التنزانى بتحية الحضور من الصحفيين ووسائل الإعلام التنزانى باللغة «السواحيلية».
وتحدث موسيمانى حول مشاركة الأهلى فى كأس العالم للأندية، وتأثير ذلك على مسيرة الفريق فى دورى أبطال إفريقيا، مشيراً إلى أن الأمر مختلف تماما، ولكنه استفاد ولاعبو الأهلى من المشاركة التى كانت صعبة للغاية.
وقال موسيمانى، «الأهلى تأثر كثيرا بالمباريات الصعبة فى كأس العالم للأندية، وهذا ما تسبب فى وجود غيابات للإصابة بعد البطولة؛ لأننا خضنا 3 مباريات في9 أيام، لكن الخبرات التى اكتسبناها من المشاركة فى كأس العالم للأندية ستفيدنا كثيرا».
وأضاف موسيماني، « لدينا تركيز كامل الآن على مباراة الغد أمام سيمبا، وما نسعى لتحقيقه فى البطولة وليس التفكير فى الماضي».
وعن مواجهة سيمبا التنزانى وتأثيرها على مشوار الفريق نحو صدارة المجموعة قال موسيماني، «ننظر لجدول المجموعات هذا الموسم بشكل مختلف، ونسعى لحسم التأهل مبكرا على عكس الموسم الماضي، الذى حسمنا التأهل فيه على حساب الهلال السودانى فى الجولة الأخيرة».
وأضاف مدرب الأهلى، «ليس لدينا تغييرات فنية تتعلق بالطقس، ولكن إذا حدثت تغييرات فى الخطة أو طريقة اللعب، ستكون من أجل الفوز على سيمبا التنزانى هنا، هذه مباراة كرة القدم، ونتعامل معها بحرص، ونحترم فريق سيمبا، ولكن دون مبالغة؛ لأنهم أيضا يتمتعون بنفس الرغبة فى الفوز»
وأشار موسيمانى إلى أن فريق سيمبا التنزانى مميز، لكننا لم نأت هنا إلا سعيا لتحقيق الفوز، ونؤمن فى ذلك على منافس الغد القوى والذى يتمتع بجماهيره وشعبيته الكبيرة هنا.
واختتم موسيمانى تصريحاته قائلا، «درست سيمبا جيدا، وهو يملك عناصر جيدة، خصوصا الموزمبيقى لويس الذى أعرفه حينما كنت مدربا لصن داونز، فضلا عن المهاجم رقم 7، واللاعب رقم 14، وكل هذا يؤكد أننا أمام مباراة كبيرة فى مواجهة فريق قوى ومنظم، لكننا نسعى لتحقيق نتيجة إيجابية لحسم التأهل المبكر عن هذه المجموعة».