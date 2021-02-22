كاف يعلن تصنيف مجموعات الكونفدرالية.. وبيراميدز في "المستوى الثاني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، التصنيف الرسمي لقرعة دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الإفريقية، التي ستجرى في تمام الثالثة عصر اليوم الاثنين بمقره في القاهرة.

ومن المقرر أن يتم بث القرعة مباشرة على قناة اليوتيوب: CAF TV.

ويشارك في البطولة الفريق المصري الوحيد بيراميدز بعدما تغلب على منافسه راسينج كلوب الإيفواري بنتيحة 4-0 في مباراتي الذهاب والإياب بدور الـ32 (2).

وكان المقاولون العرب قد فشل في تخطي دور الـ32 (1) بعد الخسارة أمام النجم الساحلي بهدفين مقابل هدف.

وجاء التصنيف كالآتي:

المستوى الأول: نهضة بركان المغربي (حامل اللقب) – الرجاء المغربي – إنييمبا النيجيري – الفائز من لقاء النجم الساحلي التونسي ويانج بافلوز بطل إسواتيني.

المستوى الثاني: بيراميدز المصري – الصفاقسي التونسي – وفاق سطيف الجزائري – شبيبة القبائل الجزائري.

المستوى الثالث: أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي – نكانا الزامبي – القطن الكاميروني – ساليتاس البوركيني.

المستوى الرابع: أهلي بنغازي الليبي – نابسا ستارز الزامبي – جاراف السنغالي – الفائز من لقاء نامينجو التنزاني وبريميرو دو أوجوستو الأنجولي.

الطريق إلى النهائي

-الجولة الأولى – 10 مارس.

-الجولة الثانية – 17 مارس.

-الجولة الثالثة – 4 إبريل.

-الجولة الرابعة – 11 إبريل.

-الجولة الخامسة – 21 إبريل.

-الجولة السادسة – 28 إبريل.

-ربع النهائي – الذهاب 16 مايو / الإياب 23 مايو.

-نصف النهائي – الذهاب 20 يونيو / الإياب 27 يونيو.

-النهائي – 10 يوليو.