أيمن أشرف: الأهلي لديه هدف واحد.. وسعيد بإشادة "فيفا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي:

أكد أيمن أشرف، المدافع الأيسر للنادي الأهلي، أن الفريق سبق وتعامل مع أجواء أصعب من ظروف الطقس في تنزانيا، مشيراً الى أن الأهلي لديه هدف واحد يسعى له الجميع.

ويستعد الأهلي لملاقاة سيمبا التنزاني في الجولة الثانية لمجموعات دوري أبطال أفريقيا عصر الثلاثاء.

وقال أيمن أشرف في تصريحات بالمؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة "لدينا ثقة في أنفسنا، فنحن أبطال القارة الإفريقية، ولدينا طموحات لمواصلة المسيرة الناجحة للفريق هذا الموسم".

وتابع "الجو والرطوبة في غاية الصعوبة، لكن لاعبو الأهلي تعاملوا مع أجواء وظروف أصعب، واعتادوا التغلب على مثل هذه الأجواء".

وتابع "الحمد لله على إشادة موقع الفيفا، وقدمت مباريات جيدة في كأس العالم للأندية مع كل زملائي، وليس بمجهود فردي أو شخصي يحسب لي وحدي".

ونجح الأهلي في تحقيق المركز الثالث بكأس العالم للأندية الأخيرة.

وواصل "لدينا هدف واضح نسعى لتحقيقه، وهو النجمة الإفريقية العاشرة، وهذا بات هدفاً لنا كلاعبين، نسير نحوه خطوة تلو الأخرى".

واختتم "تماثلت للشفاء نهائياً من آلام العضلة الخلفية، إن شاء الله نحقق نتيجة إيجابية خلال مباراة سيمبا".