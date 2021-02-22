موسيماني: لا تغييرات بسبب الطقس أمام سيمبا.. ونسعى لحسم التأهل مبكرا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي:

قال الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي، إنه درس فريق سيمبا التنزاني جيدًا، مؤكدًا أن الأهلي جاء هنا سعيا لتحقيق الفوز على منافس قوي يتمتع بجماهيرية كبيرة.

ويحل الأهلي ضيفًا على سيمبا التنزاني في تمام الثالثة عصر غد الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال افريقيا.

وخلال المؤتمر الصحفي المتعلق بالمباراة، حرص موسيماني على تحية الحضور من الصحفيين ووسائل الإعلام التنزاني باللغة "السواحيلية"، وقال: "الأهلي تأثر كثيرا بالمباريات الصعبة في كأس العالم للأندية، وهذا ما تسبب في وجود غيابات للإصابة بعد البطولة؛ لأننا خضنا 3 مباريات في 9 أيام، لكن الخبرات التي اكتسبناها من المشاركة في كأس العالم للأندية ستفيدنا كثيرا".

وأضاف موسيماني: "لدينا تركيز كامل الآن على مباراة الغد أمام سيمبا، وما نسعى لتحقيقه في البطولة وليس التفكير في الماضي".

وعن مواجهة سيمبا التنزاني وتأثيرها على مشوار الفريق نحو صدارة المجموعة قال موسيماني: "ننظر لجدول المجموعات هذا الموسم بشكل مختلف، ونسعى لحسم التأهل مبكرا على عكس الموسم الماضي، الذي حسمنا التأهل فيه على حساب الهلال السوداني في الجولة الأخيرة".

واستكمل: "ليس لدينا تغييرات فنية تتعلق بالطقس، ولكن إذا حدثت تغييرات في الخطة أو طريقة اللعب، ستكون من أجل الفوز على سيمبا التنزاني هنا".

وأضاف: "هذه مباراة كرة القدم ونتعامل معها بحرص، ونحترم فريق سيمبا، ولكن دون مبالغة؛ لأنهم أيضا يتمتعون بنفس الرغبة في الفوز".

وأشار موسيماني إلى أن فريق سيمبا التنزاني مميز، لكننا لم نأت هنا إلا سعيا لتحقيق الفوز، ونؤمن في ذلك على منافس الغد القوي والذي يتمتع بجماهيره وشعبيته الكبيرة هنا.

واختتم موسيماني تصريحاته قائلا: "درست سيمبا جيدا، وهو يملك عناصر جيدة، خصوصا الموزمبيقي لويس الذي أعرفه حينما كنت مدربا لصن داونز، فضلا عن المهاجم رقم ٧، واللاعب رقم ١٤، وكل هذا يؤكد أننا أمام مباراة كبيرة في مواجهة فريق قوي ومنظم، لكننا نسعى لتحقيق نتيجة إيجابية لحسم التأهل المبكر عن هذه المجموعة".

جدير بالذكر ان الأهلي يتصدر جدول المجموعة الأولى بفارق الأهداف عن سيمبا، يليه فيتا كلوب الكونغولي ثم المريخ السوداني.