مدرب توينجت يتحدث لمصراوي عن.. غيابات الزمالك وما تعرض له أمام الترجي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد همام:

في مشاركة توينجت الأولى استطاع بطل السنغال في مسابقة دوري أبطال أفريقيا أن يحقق المفاجأة من خلال إقصاء عملاق المغرب الرجاء البيضاوي من دور الـ32 على الرغم من وصول "الخضر" للمراحل النهائية في المسابقة القارية من النسخة الماضية قبل الخروج على يد الزمالك.

توينجت واصل مشواره القاري حيث أسفرت القرعة عن تواجده مع كل من الثلاثي العربي الزمالك والترجي الرياضي التونسي ومولودية الجزائر، إلا أن البداية في مرحلة المجموعات لم تكن بالموفقة بعد الخسارة من فريق "الدم والذهب" بهدفين مقابل هدف.

ممثل السنغال في النسخة الحالية على الرغم من عدم حصوله على بطولة الدوري السنغالي إلا أنه شارك في المسابقة القارية بقرار من الاتحاد المحلي بعد إلغاء الدوري في النسخة الماضية بسبب جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19) حيث وقتها كان يتصدر الفريق بطولة الدوري بـ33 نقطة.

وسيكون أمام بطل السنغال في مشواره تحديًا صعبًا من خلال مواجهة وصيف النسخة الماضية فريق الزمالك وحامل اللقب البطولة في خمس مناسبات سابقة حيث سيستقبل الفريق الأبيض غدًا الثلاثاء ضمن المرحلة الثانية.

"الخليج 365" تواصل مع المدير الفني للفريق السنغالي يوسوف دابو لمعرفة رأيه عن مفاجأة الفوز على الرجاء ومواجهة الزمالك ومدى إمكانية الفريق في المنافسة على البطولة القارية الأولى على مستوى الأندية.

وإليكم تفاصيل الحوار على الشكل التالي:

- في الدار البيضاء حققت مفاجأة من العيار الثقيل عن طريق الفوز على الرجاء كيف تمكنتم من ذلك؟

في البداية كان هدفي خلال هذه الفترة هو أن يثق كل لاعب في نفسه وهذا ما نجحت من خلاله، الإيمان بأنفسنا وبإمكانياتنا مهما كان الخصم، في كرة القدم عليك أن نتكون متوازنًا، وعليك أن تدعم قوتك لكي تستطيع التغلب على الخصم.

- في مباراة الرجاء كان الطقس سيء وهذا ما منع الرجاء من اللعب بأسلوبه هل هذا صحيح؟

من الممكن، لكن بعد المباراة شاهدت مرة أخرى طريقة لعب اللاعبين أمام الرجاء، دفاعيًا قدمنا مباراة جيدة من خلال إعاقة الرجاء عن اللعب بأسلوبه، ولعبنا أيضًا بشكل هجومي دون ثقة كبيرة، كان علينا أن نضع الخصم في مواجهة صعبة وهذا ما حققناه في النهاية.

- وما هيّ التعليمات التي أبلغت بها اللاعبين قبل مباراة الرجاء؟

أخبرت اللاعبين أنه لا ينبغي المخاطرة في منطقتنا (منقطة الجزاء)، طالبتهم بإبعاد الكرة بعيدًا بقدر الإمكان عن منقطة الجزاء وعدم إتاحة الفرصة لأي لاعب من الرجاء لكي يهدد مرمانا.

- في مرحلة المجموعات كيف ترى وضع فريقك حاليًا؟

كل فريق في المجموعة له أهميته نظرًا لتاريخ كل فريق، لكن أشجع دائمًا فريقي من أجل مواصلة المشوار على الرغم من قوة المجموعة نظرًا لتواجد ثلاثة فرق عربية (الزمالك - الترجي - مولودية الجزائر).

- هل توينجت قادر على مواصلة المفاجآت والتأهل؟

تجربتنا الحالية رائعة لنا جميعًا، سيكون من الضروي اغتنام الفرصة خاصة أن هذه المرحلة هدفها تجميع النقاط والآن خسرنا أول مباراة من الترجي وأمامنا مباراة صعبة ضد الزمالك خاصة أن بطل مصر فقد نقطتين على ملعبه بالتعادل أمام مولودية الجزائر.

- من وجهة نظرك هل ترى هذه المجموعة هيّ الأصعب؟

في مرحلة المجموعات ليس أمامك اختيار الفريق الذي تريد أنا تواجهه، ما نريده هو تنظيم أنفسنا والاستعداد جيدًا لكل مباراة نخوضها.

- بعد مباراة الترجي كيف ترى مواجهة الزمالك؟

بعد مباراة الترجي كان عليّ إعداد الفريق نفسيًا خاصة أننا تعرضنا للظلم وخسرنا من خطأ تحكيمي، كان لديّ الوقت من أجل إعداد الفريق، نريد استغلال إقامة المباراة على ملعبنا وهدفنا الخروج بنقاط المباراة.

- كيف ستفكر في مباراة الزمالك؟

ليس أمامنا سوى تحقيق الفوز فقط من أجل تعويض مباراة الترجي الأولى، لابد من استغلال إقامة المباراة على ملعبنا للحصول على نقاط الثلاث وتحقيق أول فوز في دور المجموعات.

- وما هو اللاعب الذي تخشاه من الزمالك؟

الزمالك يمتلك العديد من اللاعبين المميزين في مختلف الخطوط، ما يميز الزمالك اعتماده على الأسلوب والجماعي لذا أكثر خطر يهددنا هو الأسلوب الجماعي للفريق المنافس.

- هل عامل الخبرة سيكون له تأثير سلبي على فريقك؟

واجهنا الرجاء على ملعبه وتغلبنا عليهم بفضل الإصرار والتركيز، في مرحلة المجموعات الهدف الأول الحصول على أكبر من نقاط لننتظر نهاية دور المجموعات ونرى من يتأهل.

- أخيرًا.. الزمالك سيدخل المباراة متأثرًا بعدة غيابات هل هذا عامل إيجابي لك؟

كما قلت الزمالك لا يعتمد على اللاعب الواحد، أسلوب الزمالك يعتمد على اللعب الجماعي لذا المنافس لن يتأثر، أعلم أن الزمالك يريد الخروج بنتيجة إيجابية خاصة بعد خروجهم بالتعادل في المباراة الأولى لذا المباراة ستكون صعبة على كل طرف.