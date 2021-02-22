الأهلي يرتدي الزي الأزرق أمام سيمبا بالأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365:

أسفر الاجتماع الفني الخاص بمباراة الأهلي وسيمبا التنزاني بدوري أبطال افريقيا، عن ارتداء الفريق الأحمر زيه الأزرق كاملا.

ويستعد الأهلي ليحل ضيفًا على سيمبا في تمام الثالثة عصر غد الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال افريقيا.

وقال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي، إن الأهلي سيخوض المباراة بالزي الأزرق كاملا، على أن يخوض سيمبا صاحب الأرض والجمهور المباراة بالطاقم الأحمر؛ وذلك وفقا لإخطار الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف".

جدير بالذكر ان الأهلي يتصدر جدول المجموعة الأولى بفارق الأهداف عن سيمبا، يليه فيتا كلوب الكونغولي ثم المريخ السوداني.ش