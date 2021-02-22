زميله السابق في تشيلسي: صلاح مثل ميسي في التدريبات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال فيليب لويس لاعب فلامنجو البرازيلي الحالي وتشيلسي وأتلتيكو مدريد السابق، إن المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي مثل ليونيل ميسي نجم برشلونة في التدريبات، مضيفًا أنه شعر بالأسف لعدم اللعب معه لفترة طويلة.

وتواجد الثنائي في صفوف تشيلسي خلال فترة ولاية جوزيه مورينيو الثانية للبلوز، إلا أن اللاعب البرازيلي رحل بعد موسم واحد من وصوله إلى ستامفورد بريدج (14/15).

وخلال تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل" تحدث لويس عن مشواره في الأندية التي لعب لها خاصة تحت ولاية دييجو سيميوني في أتليتكو مدريد وجوزيه مورينيو في تشيلسي.

وقال لويس: "بعد رحيلي عن اتلتيكو مدريد مطلع موسم 14/15 للانضمام إلى صفوف تشيلسي، لم أظهر بالشكل الجيد تحت قيادة مورينيو، وأرسل لي سيميوني رسالة قال فيها (عد.. أنا بحاجة إلى مدافع مثلك)".

واضاف: "ليس من السهل اللعب مع سيميوني، ليس لديه قلب، لم يقل لنفسه أبدًا يا للأسف أيها اللاعب الصغير، لا، إنه يقرر ما عليه أن يقرره فقط من أجل الفوز".

وعن علاقته بمورينيو، قال: "عندما تواجدت على مقاعد البدلاء في المباراة الأولى من الموسم، ذهبت وطرقت باب مكتب مورينيو وقلت له (لماذا أتيت بي إلى هنا؟ لماذا لم تتركني في أتلتيكو؟)، ورد عليّ قائلا إنه لم يشعر بالأمان الدفاعي معي مثلما فعل أزبيلكويتا".

وواصل: "قال لي (مورينيو) إنه عليّ الفوز بمكاني.. حقيقة لم أتوقع ذلك حيث كنت أظن أنني سأكون الخيار الأول".

واكمل فيليب حديثه: "لقد كان مورينيو محقا، لم أكن العب بشكل جيد، لم أندم على تلك الخطوة لأنني كنت في أحد أكبر الأندية في العالم ولكن الجميع يريد اللعب بشكل مستمر".

وأردف: "بعد استبعادي من المشاركة في مباراة نهائي كأس الرابطة شعرت بالخيانة، حينها قررت أنني لا أرغب في العمل مع مورينيو لمدة موسم آخر".

وتذكر لويس أنه لم يكن اللاعب البديل المحبط الوحيد في صفوف تشيلسي، وقال: "في التدريبات كان محمد صلاح مثل ميسي، لقد كان أمر مؤسف ألا ألعب معه أكثر".

وعن علاقته بإيدين هازارد لاعب تشيلسي السابق وريال مدريد الحالي قال: "لدى هازارد الكثير من المواهب، ربما يفتقر إلى القليل من الطموح ليقول لنفسه (سأكون أفضل لاعب في العالم)".