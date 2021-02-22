الأهلي يُعد لاعبيه للتعامل مع حالة الطقس في تنزانيا.. ورسائل من السفير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي:

كشف النادي الأهلي كواليس وطرق إعداد اللاعبين للتأقلم مع حالة الطقس في تنزانيا خلال الاستعدادات لمباراة سيمبا بدوري الأبطال.

ويواجه الأهلي نظيره سيمبا التنزاني ضمن الجولة الثانية لمجموعات دوري أبطال أفريقيا.

وقال أحمد أبوعبلة طبيب النادي الأهلي، في تصريحات للموقع الرسمي "الجهاز الطبي أعد برنامجا للاعبي الأهلي من أجل التأقلم مع المناخ في تنزانيا، وبما لا يتعارض مع حالة الحظر في التحرك المفروض على بعثة الفريق بسبب فيروس كورونا".

وتابع "أوضحنا للجهاز الفني والإداري ضرورة تعرض اللاعبين للطقس والشمس بعيداً عن غرف الإقامة على مدار الـساعات المقبلة، قبل المباراة للتأقلم مع الطقس".

وشدد "خاصة أن عدم بقاء اللاعبين في الغرف بسبب كورونا وعدم مغادرتها سوى لأداء المران، لن يساعدهم في التأقلم مع المناخ الحار والرطب بالشكل الكافي قبل المباراة".

واستمر "الجهاز وافق على منح اللاعبين ساعات أطول بعيداً عن أوقات المران لقضائها في أحد الأماكن المعقمة المفتوحة داخل فندق الإقامة للتعرض للشمس وحالة الطقس والرطوبة المرتفعة للغاية".

واختتم "اللاعبون يقضون عدة ساعات في المكان المخصص والمعقم داخل الفندق، وهذا سيساعدهم على التأقلم بشكل أفضل وقت المباراة مع حالة الطقس غير الجيد".

وحرص محمد جابر أبو الوفا سفير مصر في تنزانيا على توجيه عدد من الرسائل للجماهير المصرية عبر الموقع الرسمي للأهلي قبل المواجهة المرتقبة أمام سيمبا.

وصرح سفير مصر في تنزانيا قائلاً "نادي سيمبا يعول إعلامياً وجماهيرياً على هذه المواجهة، من خلال تصريحات مسؤوليه، ومن المتوقع أن يصل الحضور الجماهيري إلى ٣٠ الف متفرج يوم المباراة".

وواصل "مباراة الأهلي أمام فريق سيمبا، تحظى بشعبية كبيرة، وهناك تغطية إعلامية واسعة لها، لكن لدينا ثقة في النادي الأهلي وقدرته علي تحقيق الفوز".

واستمر "الأهلي يتمتع بشعبية كبيرة في تنزانيا، وكل جماهير فريقي يانج افريكانز وسيمبا كانوا من أكثر الداعمين له في كأس العالم للأندية باعتباره ممثل إفريقيا، وأحد أهم الأندية داخل القارة".

وأضاف "سعيد بوجود النادي الأهلي في تنزانيا باعتباره والرياضة المصرية بشكل عام أحد أهم أواصر العلاقة المميزة بين مصر وإفريقيا".

واختتم "هناك تنسيق والتواصل مع محمد الدماطي، عضو مجلس إدارة النادي، وكذلك سيد عبد الحفيظ، حتى قبل وصول الفريق إلى دار السلام لتسهيل كافة ترتيبات المباراة، واستقبال وانتقالات البعثة، أتمنى أن تكلل جهود الجميع بنتيجة طيبة للأهلي أمام سيمبا".