طبيب الأهلي يوضح تطورات حالة وليد سليمان.. ويؤكد تعافي صلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

أكد أحمد أبوعبلة، طبيب الفريق الأول بالنادي الأهلي، أن حالة وليد سليمان لاعب الفريق الأحمر تتحسن، مضيفًا أن عودته للتدريبات الجماعية ستكون بعد 15 يوما.

وعانى وليد سليمان من الإصابة بتمزق في العضلة الخلفية بعد مشاركته لدقائق في مباراة فريقه ضد البنك الأهلي ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وخلال تصريحات للمركز الإعلامي للنادي، قال أبو عبلة: "وليد سليمان حصل على حقنة بلازما منذ أسبوع تقريبا، وهناك تحسن كبير في التئام تمزق العضلة الخلفية الذي تعرض له اللاعب في وقت سابق.".

وأضاف: "وليد سينتظم في التدريبات الجماعية بعد انتهاء المرحلة الأخيرة من العلاج الطبيعي والتأهيل البدني الذي يخضع له اللاعب حاليا، ويستمر لمدة 15يوما".

وفي سياق متصل، أكد طبيب الفريق الأول أن صلاح محسن بدأ في تنفيذ المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي بشكل منفرد.

وعانى محسن من آلام الشد في العضلة الأمامية التي تسببت في إبعاده عن المشاركة مع الفريق في مباراتي سيمبا التنزاني، ومن قبلها مباراة المريخ السوداني.

وتابع أبو عبلة: "صلاح تعافى من آلام الشد في العضلة الأمامية وبدأ في تنفيذ مرحلة التأهيل البدني، وسيكون جاهزا للمشاركة في مران الفريق الجماعي بداية من المران الأول للفريق".

جدير بالذكر أن وليد وصلاح محسن تخلفا عن بعثة الأهلي المتواجدة حاليا في تنزانيا استعدادا لمواجهة سيمبا في تمام الثالثة عصر غد الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.