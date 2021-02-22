بتغريدة على تويتر.. موناكو يسخر من برشلونة بعد فوزه على باريس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

احتفل موناكو بفوزه على باريس سان جيرمان بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأحد، ضمن منافسات الدوري الفرنسي.

وحل موناكو ضيفًا على ملعب "بارك دي برانس" معقل فريق باريس سان جيرمان، ضمن منافسات الجولة الـ26 من بطولة "ليج 1".

وتقدم سفيان ديوب في النتيجة بالدقيقة السادسة من عمر المباراة بعد عرضية من الجانب الأيسر استقبلها روبن أجيار برأسية رائعة أمام زميله الذي سددها مباشرة في الشباك.

وأضاف جييرمو ماريبان الهدف الثاني في الدقيقة 51 من عمر المباراة بعد خطأ فادح من دفاع باريس سان جيرمان وسدد الكرة بشكل رائع أرضية تجاه القائم الأيمن.

وعقب المباراة، احتفل موناكو بالفوز على باريس ذهابا (3-2) وإيابا (2-0) خلال الموسم الجاري، وسخر من برشلونة الذي سقط أمام النادي الباريسي بنتيجة 4-1 على ملعب كامب نو في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

وكتب حساب موناكو رسالة لبرشلونة جاء فيها: "إذا كنتم بحاجة للنصيحة.. راسلونا".

ولم يرد حساب برشلونة على تغريدة موناكو، لكنها أحدثت وابلًا من التفاعلات على مواقع التواصل الاجتماعي.

جدير بالذكر أن موناكو رفع رصيده إلى النقطة 52 احتل بها المركز الرابع بجدول الترتيب، أمامه باريس سان جيرمان بـ54 نقطة في المركز الثالث ومتأخر بأربعة نقاط عن ليل المتصدر.