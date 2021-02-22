الامارات | ترتيب الدوري الإنجليزي والهدافين بعد الجولة 25.. محمد صلاح في خطر

شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب الدوري الإنجليزي والهدافين بعد الجولة 25.. محمد صلاح في خطر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اقترب مانشستر سيتي من الفوز بلقب الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم بتحقيقه الفوز الـ13 على التوالي، الأحد، جاء على حساب مضيفه أرسنال بنتيجة 1-صفر بهدف رحيم ستيرلينغ في قمة المرحلة 25، فيما بقي جاره مانشستر يونايتد في الوصافة بفوزه على نيوكاسل 3-1.

ورفع مانشستر سيتي بقيادة المدرب الاسباني بيب غوارديولا رصيده الى 59 نقطة بفارق 10 نقاط عن يونايتد الثاني وليستر سيتي الثالث اللذين يفصل بينهما فارق الاهداف.

واستمرت حالة الضياع لدى ليفربول (حامل اللقب) بخسارته أمام إيفرتون بهدفين نظيفين، واحتل المركز السادس بـ40 نقطة متأخراً بفارق 19 نقطة عن السيتي، وانعكست الحالة الفنية لليفربول على نجمه المصري محمد صلاح الذي تأثر بمستوى فريقه ولم يسجل في الجولة 25 لكنه بقي في صدارة الهدافين (17 هدفاً)، في وقت تمكن لاعب مانشستر يونايتد برونو فيرنانديز من التهديف ليقليص الفارق مع صلاح إلى هدفين فقط.

ترتيب فرق المقدمة بعد الجولة 25:

مانشستر سيتي 59 نقطة

مانشستر يونايتد 49

ليستر سيتي 49

وست هام 45

تشيلسي 43

ليفربول 40

ترتيب الهدافين:

محمد صلاح 17 هدفاً

برونو فيرنانديز 15 هدفاً

هاري كين 13 هدفاً

هيونغ سون 13 هدفاً

دومينيك كالفيرت 13 هدفاً

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