شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا يغتال والد تيفيز والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عاد النجم الأرجنتيني كارلوس تيفيز للعاصمة بوينيس آيريس ولم يسافر مع فريقه بوكا جونيورز لمواجهة نيويل أولد بويز الأحد بسبب وفاة والده بالتبني سيجوندو ريموندو بعد مشاكل صحية خطيرة أعقبت إصابته بفيروس كورونا المستجد. وتبنى سيجوندو زوج خالته أدريانا مهاجم قطبي مانشستر السابق بعد وفاة والده الحقيقي عقب ولادته وأكد بوكا عبر تغريدة رحيل سيجوندو وكتب:«بوكا جونيورز في حداد على دون سيجوندو والد كارليتوس ويقدم دعمه له وللعائلة». وكشف تيفيز الشهر الماضي عن مرارة إخبار أولاده بأن جدهم لن يتعافى وأضاف:«فزت بـ29 لقبا في حياتي لكن إبلاغ أطفالي أن جدهم لن ينجو كان صعباً». واعترف تيفيز بصعوبة اللعب فيما كان والده في المستشفى وقال:«أحيانا أبكي بين الشوطين».