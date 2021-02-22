شكرا لقرائتكم خبر عن ميسي يواسي رونالدينيو لوفاة والدته والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

تقدم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قافلة المواسين للنجم البرازيلي رونالدينيو بعد وفاة والدته ميجويلينا عن عمر 71 عاما بعد إصابتها بمضاعفات فيروس كورونا المستجد، وكتب ميسي الذي رافق رونالدينيو 4 سنوات في برشلونة عبر «انستجرام»:«روني، ليست عندي كلمات ولا أستطيع تصديق الخبر، أرسل لك فقط الكثير من الدعم وعناق حار لك ولعائلتك، آسف جداً ولترقد بسلام».

وتقدم ناديا رونالدينيو السابقين،أتلتيكو مينيرو البرازيلي وباريس سان جيرمان الفرنسي أيضا بالتعازي وكتب مينيرو:«عائلة الأتلتيكيانا في حداد وتتقاسم الألم مع أيقونتها، فليتقبلك الله ويريح قلب مهاجمنا الأبدي، ارقدي بسلام دونا ميجويلينا».

واعتزل رونالدينيو اللعب في 2018 بعدما سجل 266 هدفا في 699 مباراة مع الأندية و33 هدفا مع منتخب السامبا الذي فاز معه بلقب مونديال 2002.