شكرا لقرائتكم خبر عن ليل يستعيد صدارة الدوري الفرنسي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باريس - رويترز

استعاد ليل صدارة دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم، الأحد، بانتصار كبير 4-1 على مضيفه لوريان.

ورفع ليل الذي خسر وتعادل في آخر مباراتين، رصيده إلى 58 نقطة من 26 مباراة بعد فوزه بفضل أهداف أندرو جرافيلون بالخطأ في مرماه، وجوزيه فونتي وجوناتان إيكون ودوماجوي براداريتش.

ويتقدم ليل بثلاث نقاط على أولمبيك ليون الذي تغلب 3-2 على مضيفه بريست، السبت، وأربع نقاط عن باريس سان جيرمان حامل اللقب الذي يستضيف موناكو في وقت لاحق من الأحد. وبقي لوريان في المركز 18 وله 23 نقطة من 25 مباراة.