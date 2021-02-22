شكرا لقرائتكم خبر عن الهولندي فان ديربويل بطل الجولة الافتتاحية لطواف الإمارات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توج الهولندي ماثيو فان ديربويل، دراج فريق البسين فينكس البلجيكي، بطلاً للمرحلة الأولى (شعار أدنوك) من النسخة الثالثة من طواف الإمارات،الذي يستمر حتى 27 فبراير الجاري،بمسافة إجمالية للسباق تصل إلى 1045 كلم.

وشهدت المرحلة الأولى التي بلغت مسافتها 176 كلم، إثارة كبيرة منذ البداية حتى الأمتار الأخيرة، وكانت انطلاقتها من حصن الظفرة ومن ثم المرور بمول الظفرة، مدينة زايد، مدارس أدنوك، جزيرة صير بني ياس، الرويس مول، جزيرة الشويهات، ومن ثم الختام في كورنيش شاطئ المرفأ؛ حيث عبر الدراجون المناطق الحضارية والصحراوية والشواطئ الجميلة في منطقة الظفرة.

وأنهى الهولندي ماثيو فان دير بويل من فريق البسين فينكس السباق في الصدارة، بعدما نجح في قطع مسافة السباق 176 كلم، في زمن قدره 3:45:47 ساعة، وحصل القميص على القميص الأحمر الذي ترعاه «أدنوك» كمتصدر للترتيب العام، وكما حاز القميص الأخضر برعاية اتصالات كمتصدر للسباق بالنقاط، وحل في المركز الثاني الهولندي ديفيد ديكر من فريق جامبو فيسما ونال القميص الأبيض كأفضل دراج شاب برعاية نخيل، وحل الدنماركي ميشيل مورخو من فريق فينكس ثالثاً في ترتيب المرحلة، ونال البرتغالي جواو الميدا من فريق كويك ستيب على القميص الأسود المخصص للسرعة المتوسطة، برعاية طيران أبوظبي.

وفي ختام السباق توج الفائزين، ناصر المنصوري وكيل ديوان الحاكم بمنطقة الظفرة، وعارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، ومبارك المنصوري نائب رئيس شؤون منطقة الظفرة في أدنوك، وسيف خليفة السويدي ممثل بلدية الظفرة، ومحمد القاسم المدير الإداري لنخيل، وسهيل العريفي المدير التنفيذي لقطاع الفعاليات في مجلس أبوظبي الرياضي، وناصر الزعابي مدير مكتب الاتصال بمجلس أبوظبي الرياضي والمقدم سهيل العامري مدير مركز شرطة المرفأ.

ويتجه الطواف اليوم إلى المرحلة الثانية «أبوظبي – جزيرة الحديريات» وهي من الوجهات السياحية الجديدة في أبوظبي، بنظام سباق (ضد الساعة)، وتبلغ مسافة السباق 13 كلم، وتقام على مضمار سريع، يضم مسارين مختلفين للدراجات بطول 5 و10كم على خط مستقيم.

وأكد الهولندي ماثيو فان دير بويل، أنه لم يتوقع الفوز بلقب المرحلة الأولى من طواف الإمارات للدراجات الهوائية، معرباً في الوقت ذاته عن سعادته بالتتويج وتصدر الترتيب العام للطواف عقب المرحلة الأولى.

وكشف دراج فريق البيسين فينيكس، عن أن الرياح لعبت لصالحه في المراحل الأخيرة من السباق خاصة بعد مرحلة السرعة المتوسطة الأولى مما مكنه من اللحاق بمجموعة الدراجين الذين قادوا الصدارة منذ انطلاق السباق.

وأكد سهيل العريفي المدير التنفيذي لقطاع الفعاليات في مجلس أبوظبي الرياضي، أن المرحلة الأولى من طواف الإمارات 2021 جاءت من دون أية عوائق وسارت بشكل جيد للغاية، مشيداً بالمنافسة القوية التي شهدتها المرحلة بين الدراجين المشاركين، مشيراً إلى أن المرحلة الأولى التي أقيمت في منطقة الظفرة رسمت لوحة زاهية متفردة للمنطقة، وأبرز معالمها الطبيعية الرائعة.

العريفي: المرحلة الأولى رسمت لوحة زاهية متفردة للمنطقة