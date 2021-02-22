شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس.. لاعبو الإسماعيلي يحملون "داريو" مسئولية ضياع درع 2009 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائماً ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد “المطبخ” الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحياناً أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

وننشر كواليس ما دار في الغرف المغلقة قبل المباراة الفاصلة بين الأهلى والإسماعيلى لحسم درع بطولة الدورى العام موسم 2009 وقبل انطلاق المباراة كلف البرازيلى ريكاردو، المدير الفنى للدراويش فى وقتها، المدافع الموزمبيقى داريو كان بمراقبة الأنجولى فلافيو مهاجم الأهلي، ليطلب المعتصم سالم مراقبة المهاجم الأنجولى إلا أن ريكادرو رفض وأصر على مراقبة داريو لفلافيو.

وحرص المعتصم سالم على التحدث مع داريو كان لمنحه تعليمات ووصايا خاصة لمراقبة فلافيو، مؤكداً له أنه لعب عليه كثيراً وأنه دائماً ما يقطع على الزاوية القريبة لتحويل الكرة داخل الشباك، ونجح فلافيو فى المباراة بالفعل فى إحراز هدف الفوز بعد هروبه من داريو كان بنفس الطريقة التى تم تحذيره منها، ووبخ لاعبو الإسماعيلى داريو كان بعد المباراة مؤكدا له أنه أضاع مجهود الفريق بالكامل طوال الموسم ومنح درع الدورى للأهلى.