شكرا لقرائتكم خبر عن العاصفة الترابية تثير قلق بعثة الزمالك فى السنغال قبل مواجهة تونجيث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعيش بعثة فريق الكرة الأول بنادى الزمالك حالة من الأرق خلال وجودها فى السنغال حاليًا، استعدادًا لمواجهة فريق تونجيث السنغالي بالجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا والمقرر لها السادسة مساء غد الثلاثاء، بسبب وجود عاصفة ترابية بالوقت الحالى.

وتسببت العاصفة الترابية التى تشهدها السنغال فى حالة من الأرق لدى البعثة البيضاء، حيث يخشى الفريق أن تستمر تلك العاصفة خلال مواجهة تونجيث غدًا، الأمر الذى قد يؤثر على أداء اللاعبين.

ويأمل أفراد بعثة الزمالك فى السنغال أن تتحسن الأحوال الجوية خلال الساعات المقبلة، وقبل موعد المباراة، حتى لا تكون لتلك العاصفة أثر سلبى على الأداء والنتيجة.

وخاطبت اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك الاتحاد المصري لكرة القدم، ليقوم بدوره بمخاطبة الاتحاد الأفريقي "كاف" لتأجيل المباراة لمدة 24 ساعة، وذلك وفقا للائحة والتي تنص على إمكانية تأجيل المباراة في حالة وجود ظرف طارئ.

وكانت بعثة الفريق قد تأخرت في الوصول للسنغال؛ بسبب ظروف الطيران قبل أن تتدخل الإدارة وتخاطب الجهات المسئولة التي أنهت الأزمة ووصلت البعثة مساء اليوم للسنغال.

يذكر أن هناك حالات مشابهة تم تأجيلها بالبطولات الأفريقية للأندية، ومن بينها مباراة النجم الساحلي وبوفالوز الاسواتيني بالبطولة الكونفدرالية والتي تم تأجيلها لمدة 24 ساعة أيضا.