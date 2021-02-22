شكرا لقرائتكم خبر عن صور ملعب مكابا التنزانى مستضيف مباراة الأهلى وسيمبا فى دورى أبطال إفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى، عبر فيسبوك، عن صورا من أرضية ملعب إستاد مكابا فى تنزانيا، الذى يستضيف مباراة الغد، الثلاثاء، بين النادى الأهلى وسيمبا التنزانى، ضمن لقاءات الجولة الثانية من المجموعة الأولى لدور المجموعات لبطولة دورى أبطال إفريقيا.



إستاد مكابا

من ناحية أخرى، يفاضل الجهاز الفنى للأهلى بقيادة بيتسو موسيمانى، بين الثنائى حمدى فتحى وأليو ديانج للمشاركة أساسيًا فى مباراة سيمبا غدا فى ثانى جولات دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا، حيث يعيش بيتسو موسيمانى حيرة بسبب جاهزية الثنائي، وفى اللاعب الذى سيقع عليه الاختيار للمشاركة فى مركز الوسط المدافع بجوار عمرو السولية، لاسيما أن الثنائى يحصلان على ثقة الجهاز الفنى للمشاركة الأساسية فى مركز الوسط الدفاعى للأهلى.



إستاد مكابا

وشارك حمدى فتحى بشكل أساسى فى مركز الوسط المدافع منذ نهائى دورى أبطال إفريقيا من النسخة الماضية وحتى انتهاء مشاركة الأهلى فى كأس العالم للأندية، قبل أن يريحه الجهاز الفنى بسبب الإجهاد ويمنح الفرصة لأليو ديانج للمشاركة أساسيا فى مباراة المريخ السودانى بافتتاح دورى المجموعات الإفريقى وظهر خلالها بشكل جيد، حيث تبقى الحيرة فى أى منهما يشارك أساسيا، أو يفكر الجهاز الفنى فى الدفع بثلاثى وسط ارتكاز ووقتها يدفع بالثنائى حمدى وديانج فى التشكيل الأساسى بجوار عمرو السولية.



إستاد مكابا

ويختتم فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى تدريباته الجماعية اليوم الاثنين، استعدادا لمباراته ضد سيمبا التنزانى غدا الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دورى أبطال إفريقيا، حيث يضع بيتسو موسيمانى الرتوش الأخيرة على خطة مباراة الغد وطريقة اللعب التى سيعتمدها فى مواجهة بطل تنزانيا.



إستاد مكابا