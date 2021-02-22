شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يرتدى الزى الأزرق بالكامل فى مواجهة سيمبا التنزانى غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مواجهة سيمبا التنزاني غدا، الثلاثاء، بالزي الأزرق بالكامل، وذلك وفقا لإخطار الـ«كاف» الخاص بزي الفريقين خلال هذه المباراة.

وقال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي، إن الأهلي سيخوض المباراة بالزي الأزرق كاملا، على أن يخوض سيمبا صاحب الأرض والجمهور المباراة بالطاقم الأحمر؛ وذلك وفقا لإخطار الـ«كاف» الذي تلقاه الأهلي قبل مغادرة القاهرة.

ويختتم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية عصر اليوم، الاثنين، استعدادا لمباراته ضد سيمبا التنزاني غدا الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث يضع بيتسو موسيماني الرتوش الأخيرة على خطة مباراة الغد وطريقة اللعب التي سيعتمدها في مواجهة بطل تنزانيا.

ومن المقرر أن يحفظ موسيماني لاعبيه الجمل الفنية التي سيتم تطبيقها بما يتلاءم مع طريقة لعب سيمبا بحيث يتم التركيز على مفاتيح لعبه وغلق المساحات أمامها، للحد من تشكيل خطورة على مرمى محمد الشناوي، وكذلك التركيز في بناء الهجمات على الثغرات الموجودة في صفوفه، وأبرزها التصويب المباشرة على المرمى، باعتبارها أحد الحلول المطروحة لاختراق دفاع سيمبا وهز شباكه.