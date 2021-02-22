شكرا لقرائتكم خبر عن «موسيماني» و«كابتن الفريق» في المؤتمر الصحفي لمباراة سيمبا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وبرفقته كابتن الفريق، يحضران المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة سيمبا التنزاني، والمقرر عقده صباح اليوم الاثنين، بقاعة المؤتمرات الصحفية باستاد «مكابا» الذي تقام عليه المباراة.



ويتحدث موسيماني وكابتن فريق الأهلي عن رؤيتهما الخاصة بمباراة سيمبا التنزاني، وأهميتها بالنسبة للفريق.



ويستعد الأهلي لمواجهة فريق سيمبا التنزاني في الثالثة عصر غدٍ الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.