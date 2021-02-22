شكرا لقرائتكم خبر عن بعد هزية برشلونة من قادش.. كومان غاضب يظهر العين الحمراء للاعبين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «موندوديبورتفيو» الكتالونية، عن تفاصيل ما بعد مباراة برشلونة والتي تعادل فهيا مع قادش.

وقالت الصحيفة إن رونالدو كومان هاجم اللاعبين في غرفة خلع الملابس، وكان غاضبًا من تراجع الاداء والمستوى الذي ظهر عليه الفريق أمام باريس سان جيرمان، وقادش.

وأضافت الصحيفة أن نجوم برشلونة اعتادوا على تلقى التحية من الهولندي رونالد كومان المدير الفني، بصرف النظر عن نتيجة المباريات.

وعقب تعادل برشلونة ضد قادش، أعرب المدرب الهولندي عن شعوره بخيبة أمل كبيرة، تفوق ما كان يشعر به عقب الخسارة باريس سان جيرمان 1-4 في ذهاب دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا.

جدير بالذكر أن فريق برشلونة سيبدأ استعداداته صباح اليوم، الاثنين، لمواجهة إلتشي بالجولة 25 من الدوري الإسباني.