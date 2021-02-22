شكرا لقرائتكم خبر عن بركات: زيادة مرتبات جهاز المنتخب قانونية.. ولم تفعل لأن المعسكرات توقفت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قال محمد بركات، مدير المنتخب المصري، إن الجهاز الفني للفريق بقيادة حسام البدري، يدرس ضم 50 لاعبًا للمعسكر المقبل استعدادًا لمواجهتي كينيا وجزء القمر.

وأضاف بركات في تصريحات لـ«أون تايم سبورتس»: « ندرس 50 لاعبًا حاليًا، ندرسهم من كافة الجوانب سواء الفنية أو الطبية وكل شيء، ونقوم بعمل كافة إجراءات السفر إلى كينيا لهم، ومن ثم سنختار 26 لاعبًا في القائمة النهائية».

وأوضح بركات: « نتواصل بشكل دائم مع اللاعبين المحترفين في الخارج، لا يوجد أي لاعب لا يرغب في التواجد في المعسكر، سنحدد خلال الأيام المقبلة الطريقة الأسهل لانضمام كلًا منهم إلى المعسكر سواء في مصر أو إلى كينيا مباشرة».

وتابع مدير المنتخب المصري: «لم نغضب من مناقشة زيادة رواتبنا، وعندما توقف النشاط من قبل، حسام البدري هو من بادر بتخفيض الراتب بنسبة 25% ومن ثم لحق به كل أفراد الجهاز، والعقد الذي تم توقيعه ينص على وجود زيادة سنوية بنسبة 10% وهي طبيعية تمامًا وقانونية، ولكن لم يتم تفعيلها في الفترة الماضية نظرًا لعدم وجود معسكرات».

وأكمل بركات: «اللجنة الثلاثية لم تقم بوضع أي زيادة على عقود أفراد الجهاز الفني للمنتخب بل أنها قامت بتفعيل بند كان معطل فقط نظرًا للظروف الماضية».