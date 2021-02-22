شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الأهلي: وليد سليمان يعود بعد 15 يومًا.. وصلاح محسن ينتظم في تدريبات الفريق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

اقترب وليد سليمان، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق بعد تحسن حالته، وبدء المرحلة الأخيرة من التأهيل التي تستغرق 15 يومًا.

وقال الدكتور أحمد أبوعبلة، طبيب الفريق، إن وليد سليمان حصل على حقنة بلازما منذ أسبوع تقريبًا، وهناك تحسن كبير في التئام تمزق العضلة الخلفية الذي تعرض له اللاعب في وقت سابق.

وأضاف أن وليد سليمان سينتظم في التدريبات الجماعية بعد انتهاء المرحلة الأخيرة من العلاج الطبيعي والتأهيل البدني الذي يخضع له اللاعب حاليا، ويستمر لمدة ١٥ يومًا.

وعن عودة صلاح محسن، أكد الدكتور أحمد أبوعبلة أن اللاعب بدأ في تنفيذ المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي بشكل منفرد في القاهرة.

وأضاف أن صلاح محسن تعافى من آلام الشد في العضلة الأمامية الذي تسبب في إبعاده عن المشاركة مع الفريق في مباراة سيمبا التنزاني، ومن قبلها مباراة المريخ السوداني.

وأوضح أبوعبلة أن اللاعب بدأ في تنفيذ مرحلة التأهيل البدني، وسيكون جاهزًا للمشاركة في مران الفريق الجماعي بداية من المران الأول للفريق بالقاهرة.

ويخوض الأهلي مواجهة صعبة أمام فريق سيمبا، بطل تنزانيا، في الثالثة عصر غد الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.