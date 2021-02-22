شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على القنوات الناقلة لقرعة الكونفدرالية والفرق المشاركة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حصلت الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين على حقوق بث قرعة بطولة الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم فضائيًا، والمقرر إقامتها في الثالثة من عصر اليوم الإثنين، بمدينة ٦ أكتوبر.

ووجهت نائلة فاروق رئيس التليفزيون، في تصريحات صحفية، الإثنين، إدارة البرامج الرياضية برئاسة محمد إبراهيم الجوهري المشرف العام على البرامج الرياضية، بضرورة نقل هذا الحدث القاري الهام بأفضل صورة ممكنة، فيما قام إبراهيم مبارك مدير البرامج الرياضية بالقناة الأولى، بالإشراف على بروفة إخراج القرعة أمس، والتي من المقرر أن يتولى أسامة الهواري إخراجها، على أن يكون المخرج وليد فاروق (بروديوسر) لها.

وقالت «فاروق» إنه في إطار الشراكة بين الهيئة الوطنية للإعلام والمجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية، سيتم نقل القرعة على الهواء مباشرة على قناة أون تايم سبورتس ٢، مشيرة إلى أنه سيتم نقل القرعة بأفضل التقنيات الإخراجية وبجودة hd تنفيذا لتوجيهات حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام.

وقال محمد إبراهيم المشرف العام على البرامج الرياضية، إن رئيس الهيئة الوطنية للإعلام ورئيس التليفزيون وفرور كافة الإمكانيات المتاحة للخروج بالقرعة بأفضل شكل ممكن، وهو ما نسعى إليه دائما في كل المناسبات الدولية الهامة.

ومن الفرق المشاركة في الكنفدرالية هي بيراميدز من مصر، نهضة بركان من المغرب، والرجاء المغربي، إنيمبا النيجيري، الصفاقسي التونسي، وفاق سطيف الجزائري، وشبيبة القبائل الجزائري وفريق أورلاندو بيراتس جنوب إفريقيا، وفريق نكانا من زامبيا، ساليتاس من بوركينا فاسو، القطن الكاميروني، الأهلي بنغازي ليبيا وفريق جاراف السنغالي، نابسا ستارزمن زامبيا