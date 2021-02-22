شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عبدالحفيظ يحضر الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وسيمبا اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يحضر سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، الاجتماع الفني والتنسيقي الخاص بمباراة الأهلي وسيمبا التنزاني في السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

ويرافق عبدالحفيظ في الاجتماع الفني كلٌّ من: سمير عدلي، المدير الإداري، وماهر عبدالعزيز، وأحمد فوزي، إداريي الفريق.

ويشهد الاجتماع الفني الاتفاق على كافة الأمور الإدارية والتنسيقية للمباراة، وموعد وصول الفريقين، وعرض الزي المحدد لكل فريق خلال المباراة.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق سيمبا التنزاني في الثالثة عصر غد الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.