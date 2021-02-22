شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر ماهر يقترب من العودة للتدريبات الجماعية في الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

كشف الدكتور أحمد أبوعبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن موعد انتظام ناصر ماهر، لاعب وسط الفريق، في التدريبات الجماعية، مؤكدًا أن اللاعب أنهى المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي، بعد جراحة تثبيت الكتف التي أجراها في وقت سابق.

وقال أبوعبلة إن ناصر ماهر يخوض حاليًا مرحلة التأهيل البدني، وسينتظم تدريجيًا في التدريبات الجماعية ومران الكرة، نهاية الأسبوع الحالي، بعد عودة الفريق من تنزانيا.

وأضاف أن ناصر ماهر ينفذ حاليًا برنامجًا تدريبيًا منفردًا لرفع لياقته البدنية؛ حتى يتسنى له المشاركة في المران فور عودة الفريق للتدريبات الجماعية على ملعب التتش بالجزيرة.

ويستعد الأهلي لخوض مواجهة قوية أمام فريق سيمبا التنزاني في الثالثة عصر غد الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.