شكرا لقرائتكم خبر عن سمير كمونة ينصح رامى ربيعة بالصبر ويؤكد: محمد شريف أفضل من بواليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه سمير كمونة نجم دفاع النادى الأهلي السابق نصيحة إلى رامى ربيعة مدافع القلعة الحمراء بعد إحالة أوراقه إلى دكة بدلاء الأهلى فى ظل تألق الثلاثي بدر بانون، وأيمن أشرف وياسر إبراهيم.

وقال كمونة فى تصريحات لبرنامج "بى أون تايم"، رامى ربيعة كانت مشكلته الإصابات هى من أخرته عن المشاركة، والمدرب اعتمد على لاعبين غيره واللى تكسب به العب به، ولكن رامى لديه إمكانيات كبيرة جداً وأنصحه بالحفاظ على نفسه وهذه هى كرة القدم مرة تلعب ومرة تقعد، ولكن عندما تأتيك الفرصة عليك أن تتمسك بها، وعلى رامى التركيز فى الرقابة وبناء الهجمة مثل بانون، مضيفا، "دربت رامى ربيعة فى ناشئى الأهلى وهو لاعب مميز وأنصحه بالصبر وأتمنى أن يحصل على فرصة قريباً".

وتابع نجم الأهلى السابق، أؤيد لعب موسيمانى بثلاثة لاعبين فى وسط الملعب، لأن سيمبا من أقوى منافسى الأهلى وجوزيه كان يفعل نفس الأمر فى المباريات خارج ملعبه، ويمكن أن يلعب موسيمانى بالسولية وديانج وحمدى فتحي.

وأضاف كمونة، ثلاثى دفاع الأهلي يسير بشكل جيد جداً ويكملون بعضهم البعض بين القوة والسرعة والرقابة، وياسر إبراهيم تألق فى كأس العالم للأندية رغم قلة مشاركاته، وأيمن أشرف وبانون بيكملوا بعض بشكل كبير، والثلاثى لاعبين دوليين.

وأضاف، هناك العديد من اللاعبين المميزين فى المنتخب فى مركزى بالدفاع، مثل حجازى والونش وأيمن أشرف ورامى ربيعة من قبل، ولكن رامى ربيعة إذا عاد إلى مركزه ولعب بصفة مستمرة سيكون له دور كبير جداً.

وأشار إلى أن شريف وبواليا مميزان فى الهجوم، ولكن الرأى الأخير لموسيماني، هو يرى أن بواليا الأجهز، ولكن قبل قدوم بواليا شريف كان يسير بشكل مميز جداً وأرى أنه هداف وبيلعب على الجول أكثر، الأمور بدأت تسير مع بواليا بعد هدف المريخ، ولكن أفضل محمد شريف.

وأضاف عندما كنت ألعب خارج الأهلى كان حسام حسن أكثر مهاجم بعمله حساب، وهو ليس ضمن أفضل المهاجمين بل هو الأفضل فى تاريخ مصر، كان مهاجم مشاغب، ليس لدينا أزمة حالياً فى مركز الدفاع فى المنتخب، هناك الكثير من الأسماء ولكن حسام البدرى يختار الأجهز والأكثر خبرات.

واختتم كمونة قائلا، "إبراهيم يوسف من أكثر الشخصيات التى تأثرت بها فى مركزي، وكذلك مدحت عبد الهادى وهانى رمزي، وهناك عدد أخر من اللاعبين المميزين مثل أبو الدهب وبشير التابعي.