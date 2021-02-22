شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر بتنزانيا يتحدث عن شعبية الأهلي وحضور 30 ألف مشجع فى مباراة سيمبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد جابر أبو الوفا، السفير المصرى فى تنزانيا، أن مباراة الأهلى أمام فريق سيمبا تحظى بشعبية كبيرة، وهناك تغطية إعلامية واسعة لها، لكن لدينا ثقة فى النادى الأهلى وقدرته على تحقيق الفوز.

وقال أبو الوفا، «نادى سيمبا التنزانى يعول إعلاميا وجماهيريا على هذه المواجهة، من خلال تصريحات مسؤوليه، ومن المتوقع أن يصل الحضور الجماهيرى إلى 30 ألف متفرج يوم المباراة».

وأضاف فى تصريحات للموقع الرسمى للأهلي، «لدينا ثقة فى النادى الأهلى بطل مصر وأفريقيا فى الفوز وحصد الثلاث نقاط، وتقديم مباراة قوية للغاية هنا.. الأهلى يتمتع بشعبية كبيرة فى تنزانيا، وكل جماهير فريقى يانج أفريكانز وسيمبا كانوا من أكثر الداعمين له فى كأس العالم للأندية باعتباره ممثل أفريقيا وأحد أهم الأندية داخل القارة».

وأكد السفير المصرى أنه سعيد بوجود النادى الأهلى فى تنزانيا؛ باعتباره والرياضة المصرية بشكل عام أحد أهم أواصر العلاقة المميزة بين مصر وأفريقيا.

واختتم السفير المصرى فى تنزانيا تصريحاته بالتأكيد على التنسيق المستمر والتواصل الدائم مع محمد الدماطي، عضو مجلس إدارة النادى ورئيس بعثة الأهلي، وكذلك سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، حتى قبل وصول الفريق إلى دار السلام؛ لتسهيل كافة ترتيبات المباراة، واستقبال وانتقالات البعثة، متمنيا أن تكلل جهود الجميع بنتيجة طيبة للأهلى أمام سيمبا التنزاني.