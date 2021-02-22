شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الشيخ وإسلام جمال وأمح يحضرون حفل خطوبة ابنة مدير شئون اللاعبين بالطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص أحمد الشيخ لاعب الأهلى السابق وبيراميدز الحالى، وإسلام جمال لاعب الزمالك السابق، على مشاركة محمد مختار مدير شئون اللاعبين بطلائع الجيش فرحة خطوبة ابنته "دنيا" على المحاسب عبد الله عادل فى أجواء أسرية للغاية، حيث تواجد لاعبو الطلائع بجهازهم الفنى والإدارى بجانب حضور المشجع الأهلاوى الشهير أمح.

ويستعيد فريق طلائع الجيش، جهود الرباعى عمرو جمال وناصر منسى وخالد سطوحى وعمرو السيسى لاعبو الفريق فى مباراة الأهلى، المقرر لها السابعة والنصف مساء الأحد المقبل، باستاد الاهلى والسلام بالجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، بعد غيابهم عن مباراة القناة الأخيرة بكأس مصر بعد حصولهم على الإنذار الثالث فى مواجهة سموحة بالدوري.

ويحتل الطلائع المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 12 نقطة بعدما لعب 13 مباراة فاز في 3 وتعادل في مثلها وخسر 7 مواجهات، وسجل لاعبوه 14 هدفا، وتلقت شباكه 17 هدفا، وشهد آخر ظهور له في الدوري تعادل إيجابى مع سموحة بهدف لكل فريق.

وتأهل فريق طلائع الجيش إلى دور الـ16 لكأس مصر، بعد تغلبه على القناة بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعهما الخميس الماضى على استاد السويس الجديد ضمن منافسات دور الـ 32 لكأس مصر، وسجل محمد شحاتة هدف التقدم لطلائع الجيش في الدقيقة 24، بعد استقبال تمريرة أرضية سحرية من محمد ناصف وسددها مباشرة في مرمى القناة.

وكانت الأفضلية لفريق طلائع الجيش، على أغلب مجريات الشوط الأول رغم محاولات القناة لتعديل النتيجة ولكن محاوته افتقدت للشراسة الهجومية، قبل أن يعزز علي الفيل تقدم الطلائع بالهدف الثاني في الدقييقة 45 من عمر المباراة، لينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق العسكري بثنائية نظيفة.

وأضاف باسيلوس بوزاس، هدف طلائع الجيش الثالث في الدقيقة 61، بعدما مرر الكرة لترتطم بمدافع القناة وتتهادى إلى الشباك.

وسجل مروان حمدي لاعب القناة، هدف تقليص الفارق لفريقه في الدقيقة 85 بعد الانفراد بمرمى الطلائع ومراوغة الحارس وتسديدها في المرمى، قبل أن تنتهي المباراة بفوز الطلائع بنتيجة 3 / 1 وصعوده لدور الـ16 للكأس.

وشهدت النسخة الماضية من بطولة كأس مصر، وصول طلائع الجيش الى المباراة النهائية للمرة الأولى فى تاريخه بعد تجاوز دكرنس فى الدور الأول (1 – 0) بعدها تفوق على مصر للمقاصة فى ثمن النهائى بنفس النتيجة، ثم فجر مفاجأة كبرى فى ربع النهائى عندما أطاح بفريق بيراميدز ثالث الدورى بفارق ركلات الترجيح بعد التعادل السلبى بتاريخ 14 أكتوبر الماضى، ثم واصل مفاجأته المدوية وأطاح بالزمالك حامل اللقب بثلاثة أهداف مقابل هدف بعد انتهاء الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل الإيجابى 1-1، وأضاف الطلائع هدفين فى الوقت الإضافى.

وخسر طلائع الجيش، كأس مصر أمام الاهلى بركلات الترجيح بنتيجة 3/ 2 عقب التعادل الإيجابى 1 / 1 فى الوقت الأصلى والإضافى، للمباراة التي جمعتهما على ستاد برج العرب، في نهائي مسابقة كأس مصر.



حفل خطوبة نجلة مدير شئون اللاعبين بالطلائع (1)



حفل خطوبة نجلة مدير شئون اللاعبين بالطلائع (2)



حفل خطوبة نجلة مدير شئون اللاعبين بالطلائع (3)



حفل خطوبة نجلة مدير شئون اللاعبين بالطلائع (4)



حفل خطوبة نجلة مدير شئون اللاعبين بالطلائع (5)



حفل خطوبة نجلة مدير شئون اللاعبين بالطلائع (6)



حفل خطوبة نجلة مدير شئون اللاعبين بالطلائع (7)



حفل خطوبة نجلة مدير شئون اللاعبين بالطلائع (8)



حفل خطوبة نجلة مدير شئون اللاعبين بالطلائع (9)



حفل خطوبة نجلة مدير شئون اللاعبين بالطلائع (10)



حفل خطوبة نجلة مدير شئون اللاعبين بالطلائع (11)



حفل خطوبة نجلة مدير شئون اللاعبين بالطلائع (12)



حفل خطوبة نجلة مدير شئون اللاعبين بالطلائع (13)



حفل خطوبة نجلة مدير شئون اللاعبين بالطلائع (14)



حفل خطوبة نجلة مدير شئون اللاعبين بالطلائع (15)



حفل خطوبة نجلة مدير شئون اللاعبين بالطلائع (16)