شكرا لقرائتكم خبر عن عمر السعيد يعود للتألق بهدفين فى المقاولون العرب.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تألق عمر السعيد، مهاجم الزمالك السابق والجونة الحالي، بشكل لافت مع فريقه الجديد واستطاع إحراز أولى أهدافه مع الفريق في لقاء المقاولون العرب بالأمس عندما أحرز هدفين للفريق الساحلى أمام الذئاب في اللقاء الذى شهد فوز الأخير بثلاثة أهداف مقابل هدفين .

ويحتل الجونة المركز السادس بجدول ترتيب الدورى برصيد 19 نقطة من 13 مباراة خاضها الفريق بالدورى فاز في 5 وتعادل 4 وخسر مثلها، أحرز لاعبوه 16 هدفا ومنى مرماهم بـ13 هدفا.

عمر السعيد يؤكد تألق الراحلين عن الزمالك

وأكد عمر السعيد فكرة تألق الراحلين عن صفوف الفريق البيضاء خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، بعدما سبقه الثنائي مصطفى فتحي المعار لسموحة والذى استطاع إحراز 3 أهداف لفريقه السكندرى، وكريم بامبو المنتقل لصفوف البنك الأهلي أيضا حتى نهاية الموسم والذى نجح هو الأخر في وضع بصمته بإحراز هدف لفريقه في إنبى .

عمر السعيد غاب عن المشاركة مع الزمالك

يعد عمر السعيد من اللاعبين الغير محظوظين مع الزمالك ، فبالرغم من تألقه قبل مجيئه للفريق الأبيض ومنافسته على لقب هداف الدورى ، إلا أنه اختفى تماما فور وصوله للقلعة البيضاء ولم يشارك مع الفريق إلا في عدد قليل من المباريات خلال الموسم قبل الماضى إلا أنه اختفى تماما خلال الموسم الماضى خاصة مع تألق مصطفى محمد مهاجم الزمالك السابق وجالطة سراى التركى الحالي .

عمر السعيد يحاول العودة للأضواء للانضمام للمنتخب

يأمل عمر السعيد العودة للتألق من جديد مع الجونة للعودة للأضواء من جديد على أمل الإنضمام لصفوف المنتخب الوطنى خاصة وأنه يدرك تمام أن مركز رأس الحربة بصفوف الفراعنة مازال يعانى نظرا لقلة المهاجمين المتواجدين بالدورى وعدم القناعة الشديدة من حسام البدرى المدير الفني للمنتخب بمستوى أحمد حسن كوكا المحترف بالدورى اليوناني .