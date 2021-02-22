شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الزمالك لليوم السابع: أغلقنا صفحة أزمة الطيران ونركز فى لقاء تونجيث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص اللواء عماد عبد العزيز، رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك ورئيس بعثة الفريق الكروى الأول بالسنغال، على طمأنة الجماهير البيضاء على أحوال الفريق بعد أزمة الطيران التى حدثت للبعثة خلال توجهها إلى السنغال من أجل مواجهة فريق تونجيث فى إطار منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات دورى أبطال أفريقيا، والمقرر لها غدًا الثلاثاء.

وقال رئيس الزمالك فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، "أطئمن الجميع أننا بخير وأن اللاعبين فى حالة ممتازة، وأغلقنا صفحة أزمة الطيران التى تعرضت لها البعثة ونركز حاليا فى المباراة".

وتعرضت بعثة الزمالك لأزمة بدأت عندما غادرت البعثة القاهرة على متن طائرة خاصة فى السابعة مساء أمس، وكان من المفترض أن تستغرق الرحلة من القاهرة إلى السنغال قرابة الثمانى ساعات، إلا أن عدم وجود تصريح بالطيران عبر الخطوط الجوية الموريتانية أدى لهبوط الطائرة فى الجزائر.

وتوجهت بعثة فريق الزمالك من مطار الجزائر إلى السنغال عبر الخطوط الجوية المالية، بعدما تأزم وصول البعثة إلى السنغال عبر المجال الجوى الموريتانى، الأمر الذى تسبب فى زيادة مدة الرحلة لخمس ساعات، واضطر الجهاز الفنى بقيادة البرتغالى جايمى باتشيكو لإجراء تعديل على برنامج الفريق فور الوصول.